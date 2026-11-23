باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مسلم ایراندوست، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی خانواده‌ها در برابر حوادث و شرایط اضطراری اظهار کرد: با توجه به تکرار حوادث طبیعی و بحران‌های انسانی در برخی مناطق، برخورداری از تجهیزات ضروری برای خروج سریع و ایمن از منازل، به یکی از نیاز‌های مهم خانواده‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: تجهیزات امدادی متداول که معمولاً در قالب کیف بحران نگهداری می‌شوند، با محدودیت‌هایی همراه هستند؛ از جمله اینکه هنگام وقوع حادثه باید ابتدا آنها را پیدا و سپس حمل کرد. حمل کیف نیز ممکن است در زمان تخلیه اضطراری ساختمان، آزادی عمل افراد را محدود کند.

ایراندوست ادامه داد: بر همین اساس، ایده طراحی روپوش بحران شکل گرفت؛ محصولی پوشیدنی که تمامی کارکرد‌های اصلی کیف بحران را در ساختاری قابل استفاده روی بدن گردآوری کرده است. این روپوش در محل مناسبی نزدیک ورودی منزل نگهداری می‌شود تا افراد هنگام وقوع حادثه بتوانند آن را به‌سرعت بپوشند و بدون درگیر شدن دست‌ها با حمل تجهیزات، از ساختمان خارج شوند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به طراحی فضا‌های نگهداری تجهیزات در این محصول گفت: محفظه‌های داخلی روپوش برای قرار دادن اقلام ضروری از جمله اسناد و مدارک، اشیای ارزشمند، شارژر تلفن همراه، چراغ‌قوه و سایر ملزومات شرایط اضطراری طراحی شده‌اند.

وی یکی از ویژگی‌های متمایز این محصول را قابلیت تبدیل آن به تجهیزات اسکان اضطراری عنوان کرد و گفت: این روپوش با استفاده از سازه‌ها و اتصالات پیش‌بینی‌شده، قابلیت تبدیل شدن به زیرانداز، روانداز و چادر یک‌نفره را دارد و می‌تواند در شرایطی که دسترسی به سرپناه مناسب وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.

ایراندوست همچنین به تعبیه ماژول ارسال سیگنال اضطراری SOS در این محصول اشاره کرد و افزود: این سامانه با هدف کمک به اعلام وضعیت اضطراری و تسهیل شناسایی فرد نیازمند امدادرسانی طراحی شده است. همچنین امکان اتصال نشانگر‌های شب‌تاب و شبرنگ به روپوش فراهم شده تا رؤیت‌پذیری افراد در تاریکی و محیط‌های کم‌نور افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از طراحی این محصول، ارائه راهکاری فراتر از یک کیف امدادی معمولی است؛ روپوشی که در لحظه بحران، هم‌زمان نقش وسیله حمل تجهیزات ضروری، پوشش قابل استفاده، ابزار اعلام وضعیت اضطراری و سرپناه اولیه را ایفا کند و به افراد کمک کند با آمادگی و آزادی عمل بیشتری از موقعیت خطر خارج شوند.