باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از مصرف حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب شرب طی هفت ماه سال جاری در این استان خبرداد.

حسین امامی گفت: این میزان آب شرب توسط یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۳۷۴ مشترک در ۹۳ شهر و دو هزار ۲۵۶ روستای تحت پوشش مصرف شده است.

وی منابع تولید آب شرب استان به جز شهرستان مشهد را ۱۳۷۴ حلقه چاه، ۱۹۹ دهنه چشمه و ۷۶ رشته قنات با حجم تولید ۲۰۵ میلیون و ۳۷ هزار مترمکعب در سال اعلام کرد و اظهار داشت:آب استحصالی از منابع تولید پس از ذخیره در ۲۲۸۷ مخزن در مدار به ظرفیت ۸۸۲ هزارو ۷۹ مترمکعب از طریق ۶۰۶ باب ایستگاه پمپاژبه ظرفیت ۴۶۱ هزار مترمکعب در شبانه روز و ۱۰۴۶۸ کیلومتر خط انتقال و ۱۸۹۹۸ کیلومتر شبکه توزیع در اختیار ۳۲۲۶۳۹۱ نفر جمعیت شهری و روستایی قرار می‌گیرد.

به گفته وی با اقدامات انجام شده شاخص بهره مندی از آب شرب در مناطق شهری خراسان رضوی به ۱۰۰ درصد رسید و در روستا‌ها به ۷۰ درصد نزدیک شد.

امامی افزود: در همین مدت نسبه به اصلاح و بازسازی ۱۵۰.۱۴ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۲.۵ کیلومتر خط انتقال اقدام شده است.