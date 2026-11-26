فلسطینی‌ها با از دست دادن خانه هایشان و ممانعت رژیم صهیونیستی برای ورود غذا، دارو و امکانات اولیه برای زندگی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بمباران مراکز درمانی و بهداشتی همزمان با زخمی و کشته شدن فلسطینی‌ها در حملات مکرر صهیونیست‌ها شرایط را دشوارو طاقت فرسا کرده است. در این میان حمله شهرک نشینان صهیونیستی به مردم روستا‌ها در فصل برداشت زیتون، توجه رسانه‌ها را هفته هاست به این آزار‌های فزاینده جلب کرده است. با وجود فشار‌های زیاد، مردم فلسطین در فرصت‌هایی که دست می‌دهد با برگزاری مراسم‌ها و جشن‌های کوچک مثل عروسی در میان آوار‌ها روحیه خود را حفظ می‌کنند. در این آلبوم نگاهی می‌اندازیم به چالش‌هایی که مردم فلسطین در روز‌های زندگی شان با آن رو‌به‌رو هستند، روز‌هایی که در بیشتر مناطق جهان عادی می‌گذرد.