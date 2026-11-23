باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - علیرضا گیلوری، مدیرعامل خانه تئاتر در نشست گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون موضوعات مورد توجه حوزه فرهنگ، هنر و رسانه با معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات هنرمندان در حوزه تأمین مسکن گفت: بخش قابل توجهی از هنرمندان هنوز نتوانسته‌اند در طرح‌های مسکن شرکت کنند و برخی از افرادی نیز که ثبت‌نام کرده‌اند، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها در معرض حذف قرار دارند.

وی با بیان اینکه تأمین مسکن برای جامعه هنری نیازمند برنامه‌ریزی جدی است، افزود: در حوزه هنرهای نمایشی حدود ۱۷ هزار نفر در کشور فعالیت دارند و خانه تئاتر نیز در تهران حدود ۵ هزار عضو دارد؛ بنابراین با توجه به جمعیت جامعه هدف، اختصاص زمین و برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن هنرمندان اقدام پیچیده‌ای نیست.

گیلوری همچنین با انتقاد از کم‌توجهی به بودجه و مسائل اقتصادی حوزه فرهنگ، خواستار پیگیری راهکارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد و گفت: این مرکز پس از دو سال بررسی، راهکارهایی برای رفع مشکلات تئاتر ارائه کرده که یکی از مهم‌ترین آنها بازآرایی ساختار مدیریت هنرهای نمایشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتقای آن به سازمانی مستقل با عنوان سازمان ملی هنرهای نمایشی است.

در ادامه این نشست، حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، با اشاره به آسیب‌های اقتصادی آموزشگاه‌های موسیقی اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از آموزشگاه‌های موسیقی به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها و تأمین هزینه‌ها تعطیل شده‌اند و تداوم این وضعیت فعالیت بخش مهمی از جامعه موسیقی عدد را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه برگزاری کنسرت‌ها و قیمت بلیت‌ها افزود: بلیت برخی کنسرت‌ها با قیمت‌های دو تا شش میلیون تومان عرضه می‌شود و بخش قابل توجهی از جامعه توان خرید آن را ندارد. یکی از عوامل افزایش هزینه‌ها، مبالغ بالایی است که برخی سالن‌های برگزاری کنسرت دریافت می‌کنند؛ در حالی که بسیاری از این سالن‌ها دولتی هستند.

مدیرعامل خانه موسیقی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از زیرساخت‌های اجرای موسیقی تصریح کرد: کاهش هزینه استفاده از سالن‌ها می‌تواند به گسترش برنامه‌های فرهنگی و دسترسی بیشتر مردم به اجراهای موسیقی کمک کند.

نوربخش همچنین نسبت به وضعیت موسیقی سنتی و نواحی هشدار داد و گفت: موسیقی سنتی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و موسیقی نواحی نیز با مشکلات جدی روبه‌روست. کاهش درآمد هنرمندان و تعطیلی آموزشگاه‌ها نشان می‌دهد که حمایت مؤثر دولت از جامعه موسیقی ضرورتی جدی است.