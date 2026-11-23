باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۵ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۲ میلیون و ۳۵ هزار تومان