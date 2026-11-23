باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی، در حاشیه جلسه شورای معاونین سازمان که روز یکشنبه یکم آذرماه در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد، با حضور رییس، معاونان و مدیران این سازمان فضای جدید واحد پذیرش این مرکز و موزه پزشکی قانونی به بهره‌برداری رسید.

با توجه به حجم مراجعات مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران و لزوم تکریم ارباب رجوع، فضایی به مساحت ۵۶۰ متر مربع به بخش پذیرش مراجعین اضافه شد. این اقدام به منظور رفاه حال مراجعین این مرکز و خانواده‌ها و بستگان متوفیات که عمدتا افرادی متألم و آسیب‌دیده هستند؛ صورت گرفته‌است.

بر اساس این گزارش در ادامه افتتاح فضای جدید واحد پذیرش و بازدید مدیران سازمان از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک، موزه پزشکی قانونی نیز با هدف مستندسازی تاریخچه فعالیت‌ها و اقدامات، حفظ میراث علمی و حرفه‌ای، اسناد و اطلاعات مهم این سازمان راه‌اندازی شد؛ با توجه به قدمت و گستردگی خدمات پزشکی قانونی در ایران، می‌تواند مرجعی ارزشمند برای متخصصان و پژوهشگران حوزه پزشکی قانونی و محلی برای بازدید دانشجویان و حتی دانش‌آموزان باشد.

مهم‌ترین مأموریت این موزه که به همت کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان تهران راه‌اندازی شده، حفظ، نگهداری و نمایش بصری اسناد، مدارک و نمونه‌های خاص سازمان است. در بخش‌های مختلف این موزه، مجموعه‌ای از اسناد و مکاتبات تاریخی، تقدیرنامه‌های ارزشمند و تاریخچه زندگی اساتید برجسته حوزه پزشکی قانونی به نمایش درآمده است.

این موزه با نمایش نمونه‌های علمی و تخصصی از جمله جنین‌های خاص، کشفیات و یافته‌های منحصر‌به‌فرد پزشکی قانونی، مواد مخدر و محرک و مستندات و نماد‌هایی از دو جنگ تحمیلی اخیر، بستری مناسب برای آشنایی با ماهیت فعالیت‌های این سازمان فراهم می‌آورد.