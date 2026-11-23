باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم ۱۸ ساله را شناسایی کردند.

او با بیان اینکه این فرد پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا تصریح کرد: انتشار مطالب کذب و توهین‌آمیز در فضای مجازی برابر قانون جرم محسوب می‌شود و پلیس با انتشار هرگونه مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی برخورد می‌کند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان