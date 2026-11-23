باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عبدالهیان از امحا‌ی ۵۸۰ دستگاه ماینر و تجهیزات مرتبط با استخراج غیرقانونی رمزارز مکشوفه در استان اردبیل شامل کشفیات سال جاری و تجهیزات توقیف شده قبلی، با حضور جمعی از مقامات و نمایندگان مراجع قضایی و انتظامی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی استان اردبیل خبر داد.

او با بیان این که مجموع تعداد تجهیزات استخراج رمزارز کشف شده در استان اردبیل در سالجاری بیش از ۲۰۰ دستگاه بوده است گفت: با تلاش کارشناسان و متخصصان این شرکت، روند جمع آوری و امحا ماینر‌های غیرمجاز در استان اردبیل با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از مصادیق آشکار تضییع حقوق عمومی دانست و اظهار کرد: ماینر غیرمجاز فقط یک وسیله پرمصرف نیست؛ این دستگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی و خارج از ضوابط قانونی، از ظرفیتی استفاده می‌کنند که باید در خدمت خانه‌های مردم، مراکز تولیدی، کشاورزی، خدمات عمومی و سایر نیاز‌های ضروری جامعه قرار گیرد.

او با اشاره به ارزش تقریبی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی ماینر‌های غیرمجاز امحا شده گفت: میزان انرژی مصرفی این ماینر‌ها در ماه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برآورد شده است که معادل مصرف ماهانه ۶ هزار و ۳۵۱ مشترک خانگی را در بر می‌گرفت.

عبدالهیان با بیان اینکه، مراکز استخراج غیرمجاز ممکن است در منازل، واحد‌های صنعتی و تولیدی، بخش کشاورزی، باغ‌ها، دامداری‌ها، کارگاه‌ها، انبار‌ها و سایر اماکن پنهان شوند افزود: مصرف مستمر و غیرمتعارف این تجهیزات، نشانه‌هایی در شبکه ایجاد می‌کند که از طریق سامانه‌های پایش و بررسی تخصصی قابل شناسایی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در کشف این مراکز گفت: شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به فعالیت مشکوک استخراج غیرمجاز رمزارز را با حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارش دهنده، از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام نمایند.

منبع: شرکت برق