باشگاه خبرنگاران جوان - کریم امیرزاده اظهار کرد: صادرات تخم‌مرغ تا پیش از این انجام می‌شد، اما به‌تازگی متوقف شده است و پیش‌بینی می‌شود این تصمیم با افزایش عرضه محصول در بازار داخلی، بر روند قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

وی افزود: برآورد می‌شود توقف صادرات حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تخم‌مرغ تاثیر بگذارد و به کاهش قیمت این محصول در بازار منجر شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره وضعیت قیمت تخم‌مرغ نیز گفت: به اعتقاد ما قیمت این محصول به خودی خود زیاد نیست، بلکه هزینه‌های تولید افزایش یافته است و در حال حاضر هزینه تمام شده تولید تخم‌مرغ برای تولید کننده اندکی بیشتر از قیمت عرضه در بازار است.

امیرزاده با بیان اینکه عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت در بازار، میزان عرضه و تقاضاست، ادامه داد: شرایط عرضه محصول در بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قیمت‌ها دارد.

وی همچنین از افزایش تولید تخم‌مرغ در خراسان رضوی خبر داد و گفت: تولید این محصول در نیمه نخست امسال به ۸۳ هزار تن رسیده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه پارسال حدود ۸۰ هزار تن بود.

وی اضافه کرد: بر این اساس، تولید تخم‌مرغ در خراسان رضوی طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.