باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان مازندران از عصر امروز دوشنبه ۲ آذر تا اواخر وقت چهارشنبه ۴ آذرصاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود، اما از چهارشنبه شب، دوباره بارندگی در استان آغاز خواهد شد.

او افزود: سامانه بارشی از دیشب وارد استان شد و تاکنون عمده بارش‌ها از غرب استان گزارش شد که بر این اساس در سفیداب تنکابن ۳۰ میلیمتر و دلیر چالوس ۱۵ میلیمتر باران بارید.

کارشناس هواشناسی گفت: امروز دوشنبه دوم آذرماه، آسمان مازندران عمدتا" ابری و شرایط برای بارش‌های پراکنده فراهم است.

فرجی افزود: این شرایط جوی تا عصر امروز دوشنبه ادامه دارد و روز‌های سه شنبه ۳ و چهارشنبه ۴ اذرماه، جو استان پایدار خواهد بود و آسمان صاف و آفتابی همراه با افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از عصر چهارشنبه به استان، گفت: از چهارشنبه شب تا بعدازظهر پنجشنبه ۵ آذر، آسمان مازندران بارانی همراه با وزش باد نسبتا" شدید خواهد بود و بارش‌ها به‌ویژه در مناطق شرقی استان قابل ملاحظه است.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا امروز نسبتا" مواج است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران