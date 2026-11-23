باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: این عملیات نظارتی از ۱۶ آبان‌ماه توسط ۵۹ پرسنل شرکت گاز در تمامی شهرستان‌ها آغاز شده و تا پایان فصل سرد سال انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پایش دمای ۳۵۶۳ ساختمان ادارات دولتی, مساجد، مدارس، اماکن عمومی و واحد‌های تجاری تاکنون، اظهار کرد: هدف از این طرح، مدیریت بهینه مصرف و اطمینان از رعایت استانداردهای دمای رفاهی در محیط‌های اداری است.

درستکار افزود: در صورت شناسایی عدم رعایت محدوده دمایی ۱۸ تا ۲۰ درجه، ابتدا اخطار رسمی به مدیریت مربوطه صادر شده و در صورت تکرار تخلف، از تامین گاز ساختمان خودداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین با بیان اینکه تاکنون گاز ۱۰۱۱ ویلاباغ سکونت غیردائم قطع شده است خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت مصرف انرژی، گاز ویلاها و اقامتگاه‌های غیردائم در استان نیز که در قالب این طرح مورد پایش قرار دارند، تا پایان فصل سرد سال قطع خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت بسیج در طرح مدیریت مصرف گاز در سال‌جاری در قالب پویش جانفدا، افزود: پایگاه‌های بسیج اقشار مختلف امسال با ما در خصوص پایش دما همکاری می کنند که امیدواریم طی آن مدیریت مصرف به خوبی انجام گیرد.

درستکار ضمن تاکید بر رعایت حداکثری مصرف گاز به ویژه از سوی دستگاه‌های دولتی و مساجد و مدارس، تاکید کرد: وسایل گرمایشی ادارات باید یک ساعت قبل از شروع کار روشن و یک ساعت قبل از اتمام کار خاموش شود.