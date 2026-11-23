باشگاه خبرنگاران جوان - یک سفر زیارتی که قرار بود با هواپیما انجام شود، با یک اتوبوس قدیمی و کلی ماجرای پیش‌بینی‌نشده گره می‌خورد؛ این قصه سریال طنز «ماه عسل» است که با حضور زنده‌یاد اکبر عبدی و قدرت‌الله ایزدی، به‌زودی روی آنتن شبکه سه می‌رود.

امیر کاظمی در نقش حسام، مریم مؤمن در نقش سمیرا و یوسف تیموری در نقش فردوس بازی می‌کنند.

زنده‌یاد اکبر عبدی نقش پدر حسام را برعهده دارد و قدرت‌الله ایزدی نیز در نقش دایی حسام ایفای نقش کردند.

«ماه عسل» از تولیدات سیمافیلم به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی است.