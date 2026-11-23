باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ابلاغ حذف اسناد کاغذی در فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه‌های خودرو و درمان، اظهار کرد: اقدام بیمه مرکزی علاوه بر الکترونیکی‌کردن اسناد، تاکید بر تسریع فرآیند رسیدگی به خسارت بوده که از اجزای مهم زنجیره ارزش بیمه‌گری است؛ چرا که به‌طور مستقیم بر هزینه عملیاتی، کیفیت خدمات، مدیریت تعهدات و عملکرد فنی شرکت‌های بیمه گر اثر می‌گذارد.

وی افزود: بخش اعظم زمان و منابع بیمه گران در ساختار سنتی صرف دریافت اسناد، کنترل شکلی مدارک، ورود اطلاعات، تطبیق مستندات و بایگانی پرونده‌ها می‌شود. اگرچه فعالیت‌های مذکور برای کنترل خسارت ضرورت دارند، لکن ارزش افزوده فنی متناسب با هزینه‌ای که ایجاد می‌کنند، ندارند.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به تفاوت ویژگی‌های رشته‌های بیمه خودرو و درمان تصریح کرد: حذف گردش فیزیکی اسناد در بیمه شخص ثالث و بدنه به دلیل فراوانی پرونده‌های خسارت و تعدد ذی‌نفعان، هزینه پردازش هر پرونده را کاهش خواهد داد. همچنین در بیمه درمان تکمیلی نیز به دلیل تعداد بالای مطالبات خُرد و پرتکرار، به‌ویژه در خدمات ویزیت، دارو، آزمایش و تصویربرداری، آثار عملیاتی این تحول قابل توجه خواهد بود.

نوبهار تأکید کرد: نکته کلیدی آنست که صنعت بیمه باید به سمت مدیریت داده‌های خسارت حرکت کند که بدون تردید پیش‌نیاز توسعه ارزیابی هوشمند خسارت و نظارت داده مبنا در صنعت بیمه کشور است.

وی درباره تأثیر حذف اسناد کاغذی بر حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان گفت: مهم‌ترین دستاورد تحول مذکور، کاهش هزینه و زمان دسترسی به تعهدات بیمه‌گر است. در واقع سرعت ایفای تعهدات و سهولت دسترسی به خسارت از مؤلفه‌های اصلی کیفیت محصول بیمه‌ای هستند.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: زیان‌دیده یا بیمه‌گذار در بیمه شخص ثالث و بدنه پس از حادثه بطور معمول با مجموعه مسائل مالی و اجرایی مواجه است. تأخیر در تشکیل پرونده یا تکمیل مستندات، فرآیند تعمیر خودرو و بازگشت آن به چرخه استفاده را به تعویق می‌اندازد. حذف الزام به ارائه اسناد کاغذی و فراهم‌شدن امکان تشکیل و پیگیری الکترونیکی پرونده، بخشی از این اصطکاک عملیاتی را برطرف خواهدکرد.

نوبهار با اشاره به اهمیت موضوع مذکور در بیمه درمان تکمیلی اظهار کرد: بیمه‌شده ابتدا هزینه درمان را از منابع شخصی پرداخت می‌کند و سپس برای دریافت سهم تعهدشده بیمه‌گر اقدام می‌کند؛ لذا هر روز تأخیر در بازپرداخت، به معنای استمرار تأمین مالی هزینه درمان توسط خانوار است. الکترونیکی‌شدن فرآیند رسیدگی دوره بازپرداخت مطالبات بیمه‌شدگان را کوتاه‌تر نموده و فشار نقدینگی ناشی از پرداخت اولیه هزینه‌های درمان را کاهش خواهدداد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: حذف اسناد کاغذی عنداللزوم به معنای حذف مدارک مورد نیاز برای احراز استحقاق خسارت نیست. کنترل اصالت، کفایت مستندات و انطباق خدمت با تعهدات بیمه‌نامه همچنان باید انجام شود؛ با این تفاوت که کنترل تا حد امکان در بستر الکترونیکی صورت می‌گیرند.

این کارشناس صنعت بیمه درباره آثار مالی اجرای طرح برای شرکت‌های بیمه گر گفت: باید بین سه متغیر هزینه عملیاتی رسیدگی به خسارت، هزینه نهایی خسارت و نسبت خسارت تمایز قائل شد. حذف اسناد کاغذی در مرحله نخست، بطور مستقیم بر هزینه عملیاتی پردازش پرونده اثر می‌گذارد. کاهش هزینه بایگانی، گردش اسناد، ورود دستی اطلاعات، کنترل‌های تکراری و مراجعات حضوری، هزینه رسیدگی به هر پرونده را کاهش می‌دهد.

نوبهار افزود: در مرحله دوم، اگر داده‌های حاصل از فرآیند مذکور به‌صورت ساختاریافته ثبت شوند، بیمه گر امکان کاوش دقیق‌تری از فراوانی خسارت، شدت خسارت و الگوی مصرف تعهدات خواهد داشت. در بیمه درمان تکمیلی، داده کاوی مربوط به فراوانی مراجعه، الگوی تجویز دارو، هزینه خدمات پاراکلینیکی و تکرار خدمات، در مدیریت هزینه‌های درمان و ارزیابی عملکرد قرارداد‌های گروهی مؤثر خواهدبود. در بیمه خودرو نیز تحلیل اطلاعات نوع حادثه، فراوانی خسارت، هزینه تعمیر و سوابق خسارتی به بهبود ارزیابی خسارت کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: کاهش هزینه اداری رسیدگی به خسارت به معنای کاهش نسبت خسارت نیست. نسبت خسارت تابع رابطه خسارت واقع‌شده با حق بیمه عایدشده است. فلذا کاهش نسبت خسارت، قابل انتظار خواهد بود چنانچه دیجیتالی‌شدن فرآیند به کنترل خسارات غیرواقعی، کاهش نشت خسارت (Claims Leakage) و بهبود مدیریت هزینه تعهدات نیز منجر شود.

دیجیتالی‌شدن فرآیند خسارت و تقویت ظرفیت کشف تقلب بیمه‌ای

نوبهار با اشاره به ظرفیت حذف اسناد کاغذی برای مقابله با تقلب و تخلفات خسارتی اظهار کرد: مهم‌ترین ارزش بلندمدت اقدام بیمه مرکزی، ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه سامانه‌های کشف تقلب بیمه‌ای است.

وی توضیح داد: اطلاعات خسارت در فرآیند‌های مبتنی بر اسناد فیزیکی، اغلب در قالب پرونده‌های مجزا و با قابلیت محدود برای تحلیل تجمیعی نگهداری می‌شوند؛ لذا شناسایی الگو‌های تکرارشونده و ارتباط بین پرونده‌ها دشوارتر است. با دیجیتالی‌شدن فرآیند، امکان ایجاد ارتباط بین داده‌های بیمه‌نامه، سوابق خسارت، اطلاعات بیمه‌شده، خدمات دریافت‌شده و نتایج ارزیابی کارشناسی فراهم می‌شود.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: تکرار غیرمتعارف یک خدمت در بیمه درمان تکمیلی، مغایرت نسخه و خدمت ارائه‌شده یا الگو‌های غیرعادی در مطالبات مراکز درمانی قابل شناسایی خواهد بود. در بیمه خودرو نیز تطبیق سوابق خسارتی، بررسی تکرار الگو‌های مشابه و تحلیل ارتباط میان پرونده‌ها به شناسایی موارد مشکوک مساعدت خواهدکرد.

نوبهار با تأکید بر ضرورت کنترل کیفیت داده‌ها گفت: داده دیجیتال زمانی ارزش نظارتی دارد که از سه ویژگی اصالت، قابلیت ردیابی و قابلیت تطبیق برخوردار باشد. صرف ثبت الکترونیکی اطلاعات بدون کنترل کیفیت داده و طراحی قواعد کشف تقلب، به کاهش تقلب منجر نخواهد شد.

ضرورت ارزیابی عملکرد بیمه گران با شاخص‌های عملیاتی

وی درباره الزامات فنی و نظارتی اجرای اثربخش بخشنامه نهادناظر اظهار کرد: نخستین الزام، دیجیتالی‌سازی فرآیند انتهابه‌انت‌های خسارت (End-to-End Claims Processing) است. به این معنا که حذف کاغذ نباید فقط به مرحله دریافت مدارک محدود شود؛ بلکه اعلام خسارت، تشکیل پرونده، ارزیابی، اعلام نتیجه، تأیید و پرداخت نیز باید در یک زنجیره عملیاتی پیوسته قرار بگیرند.

این کارشناس صنعت بیمه، تعامل‌پذیری سامانه‌ها (Interoperability) را دومین الزام اجرای طرح دانست و افزود: در بیمه درمان، ارتباط با زیرساخت نسخه الکترونیک و اطلاعات مراکز درمانی و در بیمه خودرو، امکان استعلام الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط، شرط کاهش واقعی وابستگی به اسناد فیزیکی است.

نوبهار همچنین با اشاره به اهمیت امنیت اطلاعات بیان کرد: مدیریت امنیت و محرمانگی اطلاعات به‌ویژه داده‌های سلامت، باید با جدیت دنبال شود. سطح‌بندی دسترسی، ثبت سوابق دسترسی، رمزنگاری اطلاعات و قابلیت ردیابی تغییرات پرونده از الزامات تحول مذکور است.

وی در ادامه پیشنهاد کرد بیمه مرکزی برای ارزیابی عملکرد بیمه گران، شاخص‌های متوسط زمان رسیدگی، متوسط زمان پرداخت، هزینه پردازش هر پرونده، سهم پرونده‌های رسیدگی‌شده بدون مراجعه حضوری، نرخ پرونده‌های برگشتی به دلیل نقص اطلاعات و نرخ کشف مغایرت‌های خسارتی را تعریف و پایش کند.

این کارشناس صنعت بیمه تأکید کرد: با تعریف و پایش شاخص‌های مذکور، امکان تمایز بین دیجیتالی‌شدن ظاهری و تحول واقعی در بهره‌وری عملیاتی شرکت‌های بیمه گر فراهم می‌شود.

هوشمندسازی مدیریت خسارت، گام بعدی صنعت بیمه است

نوبهار در پایان با اشاره به اهمیت دو بخشنامه مربوط به حذف اسناد کاغذی در رشته‌های خودرو و درمان سرپایی و پاراکلینیکی گفت: دو حوزه مذکور از بخش‌های پرمراجعه و پرهزینه صنعت بیمه بوده و ورود آنها به مرحله جدید تحول عملیاتی اهمیت دارد. معهذا نباید انتظار داشت که صرف حذف کاغذ، مشکلات ساختاری صنعت بیمه در حوزه تأخیر پرداخت خسارت، رشد هزینه‌های درمان، افزایش هزینه تعمیر خودرو یا تقلب بیمه‌ای را برطرف کند. اقدام ارزشمند بیمه مرکزی، یک زیرساخت است و ارزش اقتصادی آن به نحوه بهره‌برداری شرکت‌های بیمه گر از داده‌های حاصل بستگی دارد گام بعدی صنعت بیمه باید حرکت بیمه گران به سمت هوشمندسازی مدیریت خسارت باشد که مشتمل بر استفاده از داده کاوی، الگوریتم‌های کشف تقلب، ارزیابی هوشمند و الگو‌های پیش‌بینی شدت و فراوانی خسارت خواهدبود.

این کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: معیار موفقیت تحول مذکور باید بدین گونه تعریف شود که چه میزان از هزینه پردازش خسارت کاهش یافته، چند روز از زمان پرداخت به بیمه‌شدگان کاسته شده و چه میزان از نشت خسارت و پرداخت‌های غیرمتعارف کنترل شده است.

نوبهار در تشریح یکی از ظرفیت‌های فنی تحول اخیر، به پردازش مستقیم و خودکار پرونده‌های واجد شرایط (Straight Through Processing - STP) اشاره کرد و گفت: این قابلیت به معنای پردازش پرونده‌های واجد شرایط بدون مداخله دستی غیرضروری بوده و نباید آن را معادل پرداخت خودکار تمام خسارات دانست؛ چرا که پرونده‌های پیچیده، مشکوک یا نیازمند ارزیابی تخصصی همچنان باید وارد مسیر کارشناسی شوند؛ تبدیل حذف کاغذ به تحول واقعی در اقتصاد بیمه‌گری، مستلزم پیوند بین دیجیتالی‌سازی فرآیندها، مدیریت داده‌های خسارت، کنترل نشت خسارت و ارتقای دقت ارزیابی و پرداخت تعهدات بیمه‌ای است.