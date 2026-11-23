باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در سومین جام رسانه‌ای امید، با اشاره به نقش امدادگران در عملیات‌های امدادی و تفحص پیکر شهدا اظهار کرد: امدادگران هلال‌احمر با وجود شرایط دشوار و مواجهه با صحنه‌های تأثرانگیز، با روحیه‌ای استوار و اراده‌ای محکم به مأموریت‌های خود ادامه می‌دادند و حتی هنگام تفحص پیکر شهدا نیز با زمزمه نوحه و مرثیه، به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

وی افزود: در کنار انجام مقتدرانه مأموریت‌های امدادی، انتقال واقعیت‌های میدانی به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ مسئولیتی که با نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فعالیت‌های تبیینی دنبال شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانه در این جمعیت تصریح کرد: همواره تلاش کرده‌ایم دقیق‌ترین، صادقانه‌ترین و به‌موقع‌ترین اخبار را در اختیار مردم قرار دهیم و واقعیت‌های میدانی را به‌درستی در سطح بین‌المللی منعکس کنیم.

کولیوند با اشاره به اقدامات هلال‌احمر برای پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه در عرصه بین‌المللی گفت: گزارش این موارد را هر روز و پیش از غروب آفتاب به ۱۹ نهاد بین‌المللی و همچنین رؤسای جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ ارسال می‌کردیم و این مطالبه‌گری را به‌صورت مستمر و جدی ادامه می‌دادیم.

وی ادامه داد: در همین راستا، معاون یکی از نهادهای سازمان ملل را به ایران دعوت کردیم تا از نزدیک در جریان شرایط کشور و تحولات رخ‌داده قرار گیرد و درباره این موضوعات گفت‌وگو کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به گفت‌وگوی خود با این مقام بین‌المللی بیان کرد: وی در این دیدار گفت آمریکا تصور می‌کرد ظرف چهار روز می‌تواند کار ایران را تمام کند، اما مردم ایران معادلات را تغییر دادند. او از انتظارات ما پرسید و من پاسخ دادم که تنها انتظارمان این است که به مسئولیت و وظیفه خود عمل کند تا تاریخ درباره عملکردش قضاوت نادرستی نداشته باشد.

کولیوند همچنین از دعوت رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ایران خبر داد و افزود: رئیس این کمیته نیز به کشورمان سفر کرد و از نزدیک در جریان شرایط مناطق مختلف قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هیئت‌های بین‌المللی با حضور در ایران و بازدید میدانی از مناطق مسکونی، دانشگاهی و محله‌های غیرنظامی، امکان مشاهده مستقیم شرایط و واقعیت‌های موجود را پیدا کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در شرایط حساس کشور گفت: انعکاس دقیق واقعیت‌ها، روایتگری مسئولانه و انتقال مستند اقدامات امدادی و موارد نقض حقوق بشردوستانه به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، ضرورتی انکارناپذیر است و رسانه‌ها در این مسیر نقش مهمی در رساندن صدای مردم ایران به جهان بر عهده دارند.