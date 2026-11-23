باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامعلی احمدی جابری از برگزاری جشنواره چندگانه رزمی نظامی «فاتحان میدان» ویژه پایگاه‌های مقاومت بسیج محلات و پایگاه‌های مقاومت بسیج بعثت میادین و خیابان ها، از هفته بسیج تا دهه فجر سال ۱۴۰۵ خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز اظهار داشت: جشنواره چندگانه رزمی نظامی «فاتحان میدان» با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش توانمندی‌های مهارتی، تقویت روحیه نشاط، پویایی، رقابت سالم و توسعه مشارکت‌های مردمی، به همت معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز برگزار می‌شود.

او با اشاره به این که این مسابقه با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر پاسدار شهید حاج عبدالرسول استوار محمودآبادی برگزار می‌شود افزود: این جشنواره با رویکردی حماسی، ورزشی و مهارتی و با حضور پایگاه‌های مقاومت بسیج محلات و همچنین تیم‌های مردمی پایگاه‌های بعثت میادین و خیابان‌ها، در سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز با اشاره به استقبال پیش‌بینی‌شده از این رویداد تصریح کرد: در مرحله مقدماتی، بیش از ۲۰۰ تیم از پایگاه‌های مقاومت بسیج و تیم‌های مردمی حضور خواهند داشت که پس از رقابت و ارزیابی، ۲۰ تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند و در ادامه ۱۲ تیم منتخب به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

سرهنگ احمدی جابری ادامه داد: این جشنواره در بخش‌های عمومی و تخصصی و در رشته‌هایی همچون تاب‌آوری و آمادگی جسمانی، تیراندازی با سلاح، امداد و نجات، موقعیت‌یابی، موتورسواری، عبور از موانع و مهار آتش‌سوزی برگزار می‌شود تا شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی، توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند.

او با بیان اینکه اختتامیه جشنواره و معرفی تیم‌های منتخب در دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از روز اول آذرماه ۱۴۰۵ تا ۱۴ آذرماه، در قالب تیم‌های هشت‌نفره ثبت‌نام کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز مراجعه کنند. همچنین اخبار، اطلاعیه‌ها و جزئیات جشنواره از طریق کانال رسمی آن در پیام‌رسان روبیکا به نشانی @fatehanmeydan_ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: سپاه بقیه‌لله شیراز