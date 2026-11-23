باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرام لطف اله نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی، ۳۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل بنای نیمه‌کاره، تفکیک و دیوارکشی در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ و دو مورد حکم ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در بخش مرکزی این شهرستان قلع‌وقمع شد.

او افزود:این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب استان مازندران، عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان مدیریت امور اراضی شهرستان انجام گرفت. همچنین با هماهنگی دستگاه‌های خدمات رسان، انشعابات برق و گاز مرتبط با این موارد جمع‌آوری شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد در پایان با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی، گفت: حفاظت از این اراضی، به‌عنوان بستر تولید و تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در پشتیبانی از کشاورزان و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. این مدیریت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، در چارچوب قانون برخورد می‌کند.