باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمود باقرزاده، جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس، در مراسم یادواره ۱۰۹ شهید شهرستان صالح‌آباد و شهر جنت‌آباد و ۵ شهید گمنام صالح‌آباد و یک شهید گمنام جنت‌آباد که در مسجد جامع برگزار شد، با اشاره به خاطره حضور بر سفره رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: تواضع، محبت و روحیه خدمت ایشان به رزمندگان، خاطره‌ای ماندگار و درس‌آموز است که باید برای نسل جوان روایت شود.

وی با بیان اینکه آرامش حاصل از حضور در کنار شهدا وصف‌ناشدنی است، افزود: با وجود گذشت سال‌ها از دوران مجروحیت، به برکت شهدا هیچ‌گاه احساس ناامیدی نکرده‌ام و این آرامش معنوی، سرمایه‌ای ارزشمند برای ادامه مسیر زندگی است.

این جانباز دفاع مقدس با اشاره به خاطرات فرزندان شهدا و دلتنگی آنان برای پدرانشان، بیان کرد: شهدا امروز نیز برای همه ما بابایی می‌کنند و عظمت و جایگاه آنان با گذشت زمان نه‌تنها کمرنگ نمی‌شود، بلکه چراغ راه ملت و نسل‌های آینده خواهد بود.

باقرزاده با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: از مردم و به‌ویژه جوانان می‌خواهم در خلوت خود با شهدا و امام شهیدان گفت‌و‌گو کنند و با توسل به آنان، آرامش و امید را در زندگی خود جاری سازند.

وی در ادامه با تبریک هفته بسیج، بسیج را مکتبی فراتر از یک سازمان دانست و تصریح کرد: بسیجی شدن افتخار بزرگی است، اما مهم‌تر از آن حفظ روحیه بسیجی و پایبندی به این مکتب در تمام عرصه‌های زندگی است.

این رزمنده دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت آمادگی دائمی و به‌روز بودن بسیج در عرصه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: بسیج باید متناسب با شرایط روز، از ظرفیت‌ها و شیوه‌های نوین بهره بگیرد و با روحیه ایمان، اخلاص و خدمت، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام بردارد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.