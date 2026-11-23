باشگاه خبرنگاران جوان - میر داود سیدی اظهار کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک، ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی و کاهش مراجعات حضوری شهروندان، از ابتدای امسال با اجرای طرح صدور آنی کارت هوشمند تاکنون بیش از ۲۸ هزار قطعه کارت هوشمند سوخت برای متقاضیان در سطح استان صادر شده است.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف سوخت افزود: استفاده از کارت سوخت شخصی خودرو علاوه بر ایجاد شفافیت در نظام توزیع و پایش دقیق زنجیره عرضه، امکان مدیریت و کنترل بهتر سهمیه‌ها را برای هم‌استانی‌های گرامی فراهم می‌سازد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل در ادامه تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های منسجم صورت‌گرفته و بهره‌گیری از بستر‌های نوین الکترونیکی، زمان فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌های مراجعان به حداقل ممکن کاهش یافته است.

منبع: شرکت نفت