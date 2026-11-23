باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سومین دوره جام رسانه امید با اشاره به جایگاه رسانه و اصحاب آن در تبیین ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی صرفاً یک تحول سیاسی و مادی نبود، بلکه حرکتی تعالی‌بخش و زمینه‌ساز پیشرفت انسان‌هاست که آینده‌ای روشن را پیش روی جامعه قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی توانست سیاست را با معنویت پیوند بزند، افزود: ماهیت انقلاب اسلامی در امتداد همان حرکتی است که پیامبران الهی دنبال می‌کردند؛ پیامبران با حضور در میان جوامع، مردم را به سوی مسیر تعالی و هدایت رهنمون می‌شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی (ره) و امام شهید ما، انقلاب اسلامی را با تکیه بر مردم هدایت کردند و از همان آغاز، نوعی بعثت و خیزش مردمی در جامعه شکل گرفت، حرکتی که در برابر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار ایستاد.

سرلشکر ایزدی افزود: در شرایطی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید که آمریکا بیش از ۵۰ هزار مستشار در ایران داشت و رژیم پهلوی با برخورداری از قدرت نظامی، به‌عنوان ژاندارم منطقه خلیج فارس شناخته می‌شد، اما این قدرت مردمی و حضور مردم در صحنه بود که توانست آن ساختار را سرنگون کند.

سرچشمه قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هستند

وی با تأکید بر اینکه سرچشمه قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هستند، گفت: قدرت نظام جمهوری اسلامی تنها به مؤلفه‌های سخت و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه برخورداری از پشتوانه مردمی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قدرت‌آفرین کشور است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تعبیری از امام خمینی (ره) درباره فروپاشی قدرت ساسانیان پس از ۱۴ قرن از بعثت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: امام راحل با این مقایسه، به عظمت تحول و حرکتی اشاره داشتند که پس از قرن‌ها توانست یک نظام ۲۵۰۰ ساله را با اتکا به اراده مردم کنار بزند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به تحولات و حضور‌های مردمی پس از شهادت امام شهید خاطرنشان کرد: امروز شاهد شکل‌گیری موجی از حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف هستیم. این حضور صرفاً به ثبت‌نام و اعلام آمادگی محدود نیست، بلکه افراد در حوزه‌های گوناگون سازماندهی شده‌اند و برای ایفای نقش در صحنه حضور دارند.

وی تاکید کرد: این ظرفیت نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از عقبه‌ای قدرتمند مردمی برخوردار است؛ پشتوانه‌ای که در سطح جهان کم‌نظیر بوده و نقش مهمی در افزایش قدرت و تاب‌آوری نظام در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان ایفا می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تلاش‌های دشمن برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز کشورمان هم‌زمان با تحریم، تهدید نظامی و جنگ نرم و شناختی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، جنگ شناختی را گسترش دهد، اما تمام این ترفند‌ها که طی بیش از ۴۷ سال دنبال شده، با اراده ملی مردم ناکام مانده است.

سرلشکر ایزدی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی کشور افزود: قدرت مردم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی است و باید این ظرفیت را حفظ و تقویت کنیم.

حکمرانی متکی بر مردم؛ دومین پشتوانه اقتدار کشور

وی، حکمرانی را سومین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: نظام حکمرانی جمهوری اسلامی بر پایه مردم شکل گرفته و با الگو‌های رایج در نظام‌های غربی تفاوت دارد. در این ساختار، قرار نیست گروهی از صاحبان ثروت و سرمایه با اعمال نفوذ، قدرت سیاسی و اداره جامعه را در اختیار بگیرند، بلکه مردم در شکل‌گیری و استمرار نظام نقش اساسی دارند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ناکارآمدی برخی الگو‌های فکری و سیاسی غربی تصریح کرد: حتی برخی نظریه‌پردازان غربی که زمانی از پایان تاریخ سخن می‌گفتند، بعد‌ها در دیدگاه‌های خود تجدیدنظر کردند؛ چراکه این الگو‌ها نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز‌های جوامع باشند.

سرلشکر ایزدی افزود: نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم، زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، فرهیخته و بصیر را فراهم کرده است. امام خمینی (ره) نیز در مقاطع مختلف بر حضور و نقش مردم تأکید داشتند و معتقد بودند تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، نباید نگران توطئه‌ها و فشار‌های دشمن بود.

وی با اشاره به تحولات و حوادث اخیر و آنچه از آن به‌عنوان جنگ رمضان یاد کرد، اظهار کرد: در جریان این تحولات، اقدامات گسترده‌ای علیه ساختار‌های دفاعی و امنیتی کشور انجام شد و دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن مراکز نظامی و امنیتی و فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزند که ساختار اداره کشور دچار اختلال شود؛ اما این اقدامات به نتیجه موردنظر دشمن نرسید.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: در همان شرایط، مردم با حضور و نقش‌آفرینی خود نشان دادند که جمهوری اسلامی از ظرفیت بالایی برای اداره جامعه و عبور از بحران‌های بزرگ برخوردار است. این ویژگی، ظرفیتی قابل توجه در ساختار حکمرانی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه ارائه الگویی متفاوت از اداره جامعه را فراهم کند.

سرلشکر ایزدی همچنین با اشاره به نقش رهبری انقلاب در مدیریت تحولات منطقه‌ای و میدانی گفت: امروز نیز رهبری معظم انقلاب اسلامی با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، فرماندهی جبهه را بر عهده دارند و نیرو‌های جبهه اسلام مسیر خود را دنبال می‌کنند؛ در حالی که دشمن در مواجهه با این شرایط با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.

قدرت دفاعی جمهوری اسلامی محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرد

وی در ادامه، قدرت دفاعی و امنیتی را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به آیه شریفه «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» اظهار کرد: آنچه در میدان مشاهده شد، نشان داد که صرف برخورداری از تجهیزات و امکانات بیشتر، لزوماً به معنای دستیابی به موفقیت در میدان و تحقق اهداف راهبردی نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح کشورمان گفت: نیرو‌های هوافضای سپاه، نیروی دریایی و زمینی سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های انتظامی در جریان این تحولات نقش‌آفرینی کردند و با وجود حملات گسترده دشمن، توانستند مأموریت‌های خود را دنبال کنند.

سرلشکر ایزدی افزود: دشمن حتی مراکز انتظامی، پاسگاه‌ها و ایستگاه‌های کنترل مبادی ورودی و خروجی تهران را نیز هدف حمله قرار داد، اما این اقدامات نتوانست اهداف موردنظر آن را محقق کند و نیرو‌های مسلح کشورمان با انسجام و آمادگی به فعالیت خود ادامه دادند.

وی با اشاره به پیامد‌های منطقه‌ای درگیری‌ها، خاطرنشان کرد: یکی از نتایج این تحولات، به چالش کشیده شدن هیمنه نظامی آمریکا بود، به‌گونه‌ای که خود آمریکایی‌ها نیز درباره آسیب دیدن پایگاه‌هایشان در هشت کشور منطقه سخن گفته‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به کارکرد پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، گفت: این پایگاه‌ها با هدف تأمین امنیت و تثبیت حضور نظامی آمریکا ایجاد شده بودند، اما تحولات اخیر پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این ساختار امنیتی ایجاد کرده است.

سرلشکر ایزدی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در راهبرد‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام خمینی (ره) بر تبدیل اسلحه به قلم تأکید داشتند چراکه قلم سلاحی است که می‌تواند تأثیری عمیق‌تر و گسترده‌تر از تفنگ داشته باشد.

وی افزود: امروز با جنگ ترکیبی دشمن مواجه هستیم و همان‌گونه که در جبهه‌های سخت توانسته‌ایم از ظرفیت‌های خود برای مقابله با تهدید‌ها استفاده کنیم، در جبهه نرم نیز با همت اصحاب رسانه می‌توانیم این مسیر را توسعه دهیم و راه حقیقت، اخلاق و انسانیت را در برابر جاهلیت مدرن به بشریت نشان دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مواجهه پیامبر اکرم (ص) با جبهه گسترده دشمنان در صدر اسلام و ماجرای جنگ احزاب، تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) در شرایطی که گروه‌های مختلف علیه ایشان متحد شده بودند و مسلمانان در حال حفر خندق بودند، با مشاهده جرقه‌های حاصل از برخورد کلنگ با سنگ، از پیروزی بر امپراتوری‌های شرق و غرب سخن گفتند. این نگاه نشان‌دهنده امید و باور به آینده‌ای روشن در مسیر مبارزه با جبهه باطل است.

سرلشکر ایزدی افزود: ما نیز با اتکا به ظرفیت‌های خود در عرصه‌های مختلف جنگ ترکیبی، از جمله حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، نرم، شناختی، امنیتی و دفاعی، مسیر ۴۷ سال گذشته را با قدرت ادامه خواهیم داد و انتظار داریم اصحاب رسانه به‌عنوان فرماندهان جبهه نرم و شناختی، در پیشبرد این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت جمهوری اسلامی ایران، پیوند میان مردم و نیرو‌های مسلح است. دشمن در تلاش بود با ایجاد اختلال در جامعه و فشار بر کشور، اهداف راهبردی خود را محقق کند، اما حضور مردم بصیر در صحنه و شکل‌گیری یک بعثت مردمی، ارتباط مؤثری میان میدان نبرد و صحنه خیابان ایجاد کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: هدف راهبردی این پیوند، ناکام گذاشتن دشمن و تداوم حرکت انقلاب اسلامی است. این همراهی نشان داد که قدرت جمهوری اسلامی تنها در ساختار نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه از پشتوانه اجتماعی و مردمی گسترده‌ای برخوردار است.

توسعه توان موشکی و پهپادی با وجود حملات دشمن

سرلشکر ایزدی، نیرو‌های مسلح را یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: با وجود آنکه در جریان درگیری‌ها برخی مراکز نظامی و دفاعی کشور هدف حمله قرار گرفتند، ظرفیت و آمادگی ما در حوزه تولید موشک و صنایع دفاعی افزایش یافته است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه پهپادی و سامانه‌های دفاعی بیان کرد: در زمینه تولید انواع پهپاد‌های هوایی و دریایی، سامانه‌های زیرسطحی، افزایش برد عملیاتی، قدرت شناسایی و توانمندی‌های دفاع هوایی، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: عملکرد سامانه‌های دفاع هوایی و مقابله با هواگرد‌های دشمن، بخشی از توانمندی‌های نیرو‌های مسلح کشور را به نمایش گذاشته است. این دستاورد‌ها حاصل تعامل و هم‌افزایی میان نیرو‌های مسلح، مردم، پژوهشگران و مجموعه‌های دانش‌بنیان است.

سرلشکر ایزدی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته با تکیه بر مردم، نیروی مسلحی را شکل داده که امروز یکی از نماد‌های قدرت کشور به شمار می‌رود.

رسانه‌ها باید ظرفیت‌های فکری و تمدنی انقلاب را به جهان معرفی کنند

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جنگ نرم و شناختی گفت: چهارمین عرصه‌ای که اصحاب رسانه باید در آن نقش‌آفرینی کنند، حوزه جنگ نرم و شناختی است. دشمن از فناوری و امکانات گسترده‌ای برخوردار است، اما برخورداری از فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: جمهوری اسلامی ایران در حوزه محتوا ظرفیت‌های ارزشمندی برای ارائه به بشریت دارد. ما می‌توانیم در زمینه‌های امید، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت و سبک زندگی، الگویی مبتنی بر تعالی و رستگاری انسان‌ها ارائه کنیم؛ الگویی که برای انسان‌های حقیقت‌جو و برخوردار از فطرت حق‌طلب، قابل توجه باشد.

سرلشکر ایزدی خاطرنشان کرد: این ظرفیت محتوایی می‌تواند در کنار توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف کشور ایفا کند و رسانه‌ها باید این فرصت را به‌درستی مورد استفاده قرار دهند.

در برابر هرگونه تجاوز، پاسخ مؤثر و بدون محدودیت جغرافیایی می‌دهیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما آغازگر تجاوز و جنگ پیش‌دستانه نبوده‌ایم، اما اگر کسی به کیان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی تعرض کند، با تمام توان در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت لزوم، دامنه مواجهه با تهدید‌ها را از سطح منطقه‌ای فراتر خواهد برد و این موضوع در تحولات اخیر نیز به نمایش گذاشته شده است.

سرلشکر ایزدی با اشاره به ارزیابی برخی صاحب‌نظران راهبردی از تحولات منطقه، گفت: به اعتقاد برخی تحلیلگران راهبردی، حضور نیرو‌های مسلح در جریان جنگ رمضان، تحولات مهمی در معادلات سیاسی و جغرافیایی منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تحولات یمن و نقش نیرو‌های مقاومت در منطقه باب‌المندب، گفت: تحولات این منطقه و نقش‌آفرینی نیرو‌های مقاومت یمن، از جمله موضوعاتی است که بر معادلات امنیتی و نظامی منطقه تأثیر گذاشته است.

تردید درباره کارآمدی پایگاه‌های آمریکا در منطقه

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: تحولات اخیر، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی پایگاه‌های نظامی آمریکا ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که حتی درباره نحوه حفظ و ادامه فعالیت این پایگاه‌ها نیز بحث‌هایی مطرح می‌شود.

سرلشکر ایزدی افزود: شیوه‌های سنتی جنگ آمریکا، از جمله اتکا به ناو‌های بزرگ و پایگاه‌های نظامی ثابت، با چالش‌هایی مواجه شده است. فاصله گرفتن برخی تجهیزات و ناوگان نظامی آمریکا از محدوده تهدید موشکی ایران، نشان‌دهنده تأثیر توانمندی‌های دفاعی کشور بر محاسبات عملیاتی طرف مقابل است.

وی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ظرفیت مردمی شکل گرفته‌اند، روزبه‌روز آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدید‌ها پیدا می‌کنند و در برابر هر سطح و هر نوع تهدید، پاسخ فوری و اثرگذار خواهند داد؛ پاسخی که محدود به جغرافیای منطقه نخواهد بود.

جانشین فرمانده کل سپاه درباره پیامد‌های رویارویی نظامی اخیر گفت: این تحولات ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های طرف مقابل را آشکار کرده و در صورت تداوم این روند، چالش‌های بیشتری برای دشمن ایجاد خواهد شد. قدرت نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران توانسته است، قدرت نظامی آمریکا را با چالش مواجه کند و امیدواریم استمرار این ایستادگی به نصرت الهی منتهی شود.

منبع: ایرنا