\n\u00a0\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0639\u0642\u0627\u0628 \u0635\u062d\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0647\u0646\u0647 \u0645\u0627\u0633\u0648\u0644\u0647 (\u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0648\u0645\u0646) \u0631\u0647\u0627\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f\u0646 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062e\u0637\u0631 \u0628\u0647 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n