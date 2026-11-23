باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت امروز (دوشنبه ۲ آذر ماه) در مراسم «قرار خدمت در مسیر بعثت» که در محله کسبخ این شهر برگزار شد، با اشاره به اجرای برنامه‌های جهادی در این محله گفت: محله کسبخ با جمعیتی حدود یک‌هزار و ۸۰۰ نفر با مسائل و نیاز‌های مختلفی در حوزه زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی رو‌به‌رو است که رسیدگی به آنها نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حضور میدانی گروه‌های خدمت‌رسان است.

او افزود: در جریان این برنامه، مشکلات مرتبط با فاضلاب، روشنایی معابر، استفاده از کابل‌های خودنگهدار و آسفالت کوچه‌ها به عنوان بخشی از مطالبات و نیاز‌های زیرساختی محله مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد با پیگیری و همکاری مجموعه‌های مسئول، زمینه بهبود شرایط زندگی ساکنان فراهم شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه این اقدامات طی یک هفته و با حضور نیرو‌های جهادی دنبال شد، تصریح کرد: تلاش مجموعه بسیج بر این بود که مسائل محله به صورت میدانی شناسایی و برای رفع آنها اقدامات مؤثر و متناسب با ظرفیت دستگاه‌های مرتبط انجام شود. سرهنگ پاسدار امینی ادامه داد: در کنار پیگیری مسائل عمرانی و زیرساختی، خدمات بهداشتی و درمانی نیز با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های جهادی در محله ارائه شد تا ساکنان بتوانند از خدمات سلامت‌محور بهره‌مند شوند و بخشی از نیاز‌های درمانی و بهداشتی آنان در محل سکونتشان پاسخ داده شود.

او همچنین با تأکید بر اهمیت استمرار این‌گونه برنامه‌ها اظهار داشت: حضور گروه‌های جهادی در محلات، فرصتی برای شناسایی دقیق‌تر مشکلات، ارتباط نزدیک با مردم و پیگیری مطالبات آنان است و این روند می‌تواند با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی اهالی، به بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی محلات کمک کند.

منبع: روابط عمومی سپاه ناحیه مرکزی رشت