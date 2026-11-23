باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سجاد بهمن‌آبادی، مدیر خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ با اعلام این خبر که فصل دوم سریال «کلانتری ۱۱»، فصل جدید سریال «آقای قاضی» در مرحله پیش تولید هستند، گفت: در پس تولید هم سریال «فک و فامیل» در مرحله آماده‌سازی است. همچنین، سریال «کاوه» برای بهمن ماه در حال آماده‌سازی است.

بهمن‌آبادی درباره علت عدم حضور بهزاد خلج در فصل جدید سریال «آقای قاضی» توضیح داد: معمولاً شرایط کار از جمله مشغله بازیگر ایجاب می‌کند که بازیگر نتواند به طور مداوم در پروژه‌ای حضور پیدا کند. برای اولین‌بار این ریسک را مرکز سیمرغ پذیرفت و الحمدالله مردم واکنش مثبت به این جایگزینی داشتند.

مدیر خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ به توضیح درباره قصه سریال‌های «فک و فامیل» و «زیر درختان شهر» پرداخت و گفت: سریال «زیر درختان شهر» به کارگردانی آقای عمار خطی ماجرا‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را به تصویر می‌کشد. قصه‌ها در داخل یک پارک می‌گذرد. سریال «فک و فامیل» نیز به کارگردانی آقای حسین دارابی به قصه‌هایی می‌پردازد که یک خانواده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آن مواجه می‌شوند. در این سریال بازیگران خوبی مانند سیدجواد رضویان، هما سعادت، امیرحسین رستمی، بهنوش بختیاری و پاشا جمالی حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، فصل دوم سریال «کلانتری ۱۱» به کارگردانی آقایان امین شجاعی و محمد اسفندیاری کماکان با همان تیم سابق جلو خواهد رفت. سریال «کاوه» نیز به کارگردانی آقای صادق رمضانی برای اولین‌بار به یکی از اتفاقات بهمن ماه دهه ۶۰ می‌پردازد.