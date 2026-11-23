باشگاه خبرنگاران جوان - اسلام محمدی گفت: به دنبال اخذ مجوز‌های قبلی خودرویی که شامل پلاک‌های دائمی صفرکیلومتر و گذر موقت بود، خوشبختانه پس از پیگیری‌های مداوم، مجوز خودرو‌های پلاک دائم با پنج سال کارکرد نیز اخذ گردید.

او با اشاره به اهمیت این مجوز برای توسعه منطقه افزود: این دستاورد جدید، دامنه انتخاب متقاضیان را گسترده‌تر می‌کند و امکان بهره‌مندی از خودرو‌های خارجی باکیفیت و قیمت مناسب‌تر را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل -بیله‌سوار ادامه داد: پیش‌ازاین نیز زیرساخت‌های لازم برای شماره‌گذاری و تردد خودرو‌های منطقه آزاد در سطح استان فراهم شده بود و با اخذ این مجوز، گام مهمی در راستای تکمیل سبد خدمات خودرویی منطقه برداشته می‌شود.

محمدی در ادامه با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تسهیل فرایند‌ها تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اردبیل -بیله‌سوار تمام تلاش خود را برای فراهم‌کردن شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران و شهروندان به کار می‌گیرد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

منبع: فارس