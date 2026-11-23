باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف آمده است: درگذشت استاد فرزانه، دانشمند برجسته و چهره ماندگار علم و اندیشه ایران، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

در این پیام آمده است: ایشان از جمله اندیشمندانی بود که عمر علمی خود را صرف گشودن افق‌های تازه در گفت‌وگوی میان علم، فلسفه و دین کرد و با اعتقاد به اینکه دانش تجربی بدون توجه به مبانی معرفتی و جهان‌بینی توحیدی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های انسان و جامعه باشد، در این مسیر تلاش‌های ارزشمندی به یادگار گذاشت. نقش ماندگار ایشان در اعتلای علوم پایه، بنیان‌گذاری فلسفه علم در ایران و تربیت نسل‌های متعدد از دانشجویان و پژوهشگران، بخشی از میراث علمی آن استاد فرهیخته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان پیام خود نوشت: اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه دانشگاهی و علمی کشور، شاگردان و دوستداران آن استاد تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.