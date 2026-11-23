باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان**، ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: پس از اعلام گزارش حادثه حریق در یک باب سردخانه واقع در جاده دریا (محدوده سردخانه اروم‌تاک، نرسیده به مشک‌آباد)، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. بنابه اظهار همسایگان این واحد، ظاهراً این سردخانه تغییر کاربری داده بود.

دکتر رضازاده در تشریح جزئیات این سانحه تصریح کرد: با حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و همکاری با نیروهای آتش نشانی، ضمن ارزیابی‌های انجام‌گرفته، متأسفانه مشخص شد یک نفر به دلیل شدت جراحات و سوختگی ناشی از حریق، پیش از رسیدن یا در لحظات اولیه حادثه جان خود را از دست داده است.

رئیس اورژانس استان افزود: در این حادثه همچنین یک مصدوم دیگر گزارش شد که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی و اقدامات درمانی اولیه در محل، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.

دکتر رضازاده در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، بر رعایت دقیق پروتکل‌ها و اصول ایمنی در انبارها، سردخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی تأکید کرد و از کارفرمایان و کارگران خواست تا با تجهیز محیط‌های کاری به سیستم‌های ایمنی استاندارد و احتیاط در نگهداری مواد سریع‌الاشتعال، از بروز چنین حوادث جبران‌ناپذیری جلوگیری کنند.

منبع:اورژانس