باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی صبح دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ در نخستین رویداد ملی کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی با رویکرد فرصت آفرینی، مهارت آموزی اشتغال پایدار، فراگیر و دسترس پذیر که در موزه ملی ایران برگزار شد، افزود: آموزش، مهارت و اشتغال پایدار مسیر‌های استقلال، رفاه، اشتغال، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی است.

وی، اشتغال دیجیتال، سبز و مراقبتی را سه عرصه اشتغال‌زایی‌ترین در کشور عنوان کرد و گفت: اقتصادنقره‌ای بزرگ‌ترین فرصت توسعه و اشتغال جامعه است. این در حالی است که اقتصاد نقره‌ای را در ۱۴ جلد رونمایی و در سال گذشته ۱۳ هزار شغل نقره‌ای ایجاد کردیم.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه کارآفرینان به رشد سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند، ادامه داد: گاهی در زندگی شرایطی رخ می‌دهد که موجب شکست می‌شود که برای ساخت دوباره، می‌توان از خودکارآمدی و تاب‌آوری بهره ببریم.

به گفته وی، کارآفرینان به رشد سرمایه‌اجتماعی کمک و از شکست عبور می‌کنند.

در این رویداد، کارآفرینان با محوریت «کارآفرینی، تاب‌آوری امروز، بارآفرینی فردا»، از تجربیات و مسئولیت‌های اجتماعی خود سخن گفتند.