باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ به همراه سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از یکی از شهر‌های موشکی این نیرو بازدید کرد.

در جریان این بازدید، پرتابگر جدید موشک‌های سوخت مایع با دو موشک روی آن به نمایش درآمد. تفاوت شکل سرجنگی دو موشک، در کنار آرایش دوفروندی پرتابگر، از جزئیات قابل مشاهده در تصاویر بازدید بود.

از پرتابگر‌های تک‌فروندی تا تجربه جنگ رمضان

در آرایش تک‌فروندیِ رایج، هر پرتابگر یک جایگاه برای موشک داشت. در جریان جنگ رمضان، سردار سیدمجید موسوی ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ با انتشار ویدئویی از به‌کارگیری پرتابگر‌های دوفروندی برای موشک‌های سوخت جامد «فاتح» و «خیبرشکن» خبر داد.

سه هفته پس از فرمان ۹ آبان درباره آمادگی برای پاسخ به تهدیدها، هوافضای سپاه نمونه‌ای دوفروندی را برای موشک‌های سوخت مایع به نمایش گذاشت. به این ترتیب، توسعه پرتابگر‌های دوفروندی به هر دو رده موشکی سوخت جامد و سوخت مایع رسید.

دو فروند از خانواده رضوان با سرجنگی‌های متفاوت

«رضوان» نخستین بار ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در رژه نیرو‌های مسلح به نمایش درآمد. نمونه معرفی‌شده در آن رژه، موشکی بالستیک، زمین‌به‌زمین و تک‌مرحله‌ای با پیشران سوخت مایع و سرجنگی جداشونده شدیدالانفجار بود.

در نگاه به تصاویر پرتابگر دو فروندی یکی از دو فروند، شکل مخروطی و کشیده سرجنگی نمونه شناخته‌شده رضوان را دارد و بخش سرجنگی فروند دوم پهن‌تر دیده می‌شود.

دو نمونه به‌نمایش‌درآمده مجهز به سرجنگی‌های «عادی» و «بارشی» هستند.

پرتابگر دوفروندی چه اثری بر ظرفیت پرتاب و نرخ شلیک دارد؟

طرح دوفروندی ظرفیت هر پرتابگر را از یک موشک به دو موشک می‌رساند. با تعداد برابر پرتابگر، نیروی هوافضای سپاه می‌تواند دو برابر موشک روی سامانه‌های پرتاب جای دهد.

همین افزایش ظرفیت می‌تواند نرخ شلیک را بالا ببرد و آتش اولیه را پرحجم‌تر کند.

از دستور ۹ آبان تا پیام بازدارندگی رونمایی

فرمانده معظم کل قوا ۹ آبان، «آمادگی رزمی هوشمندانه» را از الزامات بازدارندگی دانستند و بر «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» به تهدید‌ها تأکید کردند.

سه هفته بعد، فرماندهان سپاه در بازدید از شهر موشکی، آمادگی نیروی هوافضا را با محوریت همین فرمان بررسی کردند و هم‌زمان از پرتابگر دوفروندی موشک‌های سوخت مایع رونمایی کردند.

سپاه در جنگ رمضان از به‌کارگیری پرتابگر‌های دوفروندی برای موشک‌های سوخت جامد «فاتح» و «خیبرشکن» خبر داده بود. رونمایی ۳۰ آبان نشان داد که نیروی هوافضا این مسیر را در رده سوخت مایع هم ادامه داده است. نمایش دو فروند از خانواده «رضوان» روی یک پرتابگر، تازه‌ترین نمونه علنی از این روند قدرت‌افزایی است.

پیوند فرمان ۹ آبان با رونمایی ۳۰ آبان در خودِ بازدید روشن شد. سپاه در همان برنامه‌ای که آمادگی برای پاسخ به تهدید‌ها را بررسی کرد، پرتابگری را به نمایش گذاشت که ظرفیت هر سامانه را از یک موشک به دو موشک می‌رساند.

پیام این رونمایی برای طرف مقابل روشن است. در محاسبه هزینه هر اقدام علیه ایران، باید ارتقای تجهیزات پرتاب را هم در کنار توان خودِ موشک‌ها در نظر بگیرد.

منبع: فارس