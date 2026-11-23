باشگاه خبرنگاران جوان - هادی روشن،دبیر و جانشین استاندار در قرارگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی قم از تداوم پایش‌های شبانه و سرزده ادارات، بانک‌ها، اصناف و اماکن عمومی با هدف نظارت بر اجرای مصوبات قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان خبر داد و افزود: در این راستا گاز هفت بانک و چهار دستگاه دولتی و غیر دولتی به دلیل عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی از مدار خارج شد.

وی اظهار داشت: این پایش‌ها با حضور مدیرعامل شرکت گاز و تیم‌های نظارتی انجام می‌شود و وضعیت مصرف گاز و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی در دستگاه‌های اجرایی و سایر مراکز مشمول به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روشن با اشاره به الزامات تعیین شده برای مدیریت مصرف گاز افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، از ۱۶ آذرماه سیستم‌های گرمایشی مراکز آموزشی و اول دیماه سیستم‌های گرمایشی ادارات و بانک‌ها، صرفاً مجاز به فعالیت از یک ساعت پیش از آغاز ساعت کاری تا یک ساعت پیش از پایان آن هستند و استفاده از گاز خارج از این بازه زمانی ممنوع است.

وی تصریح کرد: در جریان پایش شبانه اخیر، گاز تعدادی از مراکز اداری به دلیل عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی قطع شد.

سی ام آبان ماه نیز گاز ۶۴ مجموعه اداری و غیر اداری این استان به دلیل عدم مدیریت مصرف از مدار خارج شد.