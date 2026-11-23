باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا مسعودی در نشست شورای فرهنگی این شرکت با تأکید بر نقش تعیین‌کننده دانش، تخصص و تعهد کارکنان در استمرار تولید و تأمین پایدار انرژی کشور، سرمایه انسانی را ارزشمندترین پشتوانه این شرکت دانست و خواستار تقویت فرهنگ سازمانی و طراحی برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیازها و شرایط همه کارکنان، بویژه نیروهای اقماری شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان در شرایط دشوار و حساس کشور، به حوادث ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و آسیب واردشده به پالایشگاه فاز ۱۴ اشاره کرد و یادآورشد: در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴ نیز که به آسیب‌دیدگی چهار پالایشگاه گازی منجر شد، مجموعه صنعت نفت با اتکا به تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان و مدیران و حمایت و پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت توانست شرایط را مدیریت کند و روند فعالیت‌های تولیدی را به مسیر پایداری بازگرداند.

مسعودی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای جبران بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید گاز گفت: با استمرار اقدامات عملیاتی و پشتیبانی‌های صورت‌گرفته، امسال بخشی از ناترازی گاز کشور جبران خواهد شد؛ این دستاورد نتیجه تلاش همه دست‌اندرکاران، بویژه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس است که همواره در مقاطع دشوار با تعهد و مسئولیت‌پذیری در میدان حضور دارند.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس، تداوم تولید در میدان مشترک پارس جنوبی را حاصل دانش فنی، تجربه عملیاتی و فداکاری کارکنان این مجموعه دانست و تصریح کرد: استمرار تولید بدون وقفه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی نیروی انسانی متخصص شرکت است.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی صنعت نفت برشمرد و گفت: ارزش این سرمایه را باید در دانش، روحیه کاری، تعهد و ازخودگذشتگی همکارانی دید که در دشوارترین شرایط نیز مسئولیت تأمین انرژی کشور را بر عهده دارند.

مسعودی با اشاره به تلاش مستمر کارکنان سکوهای فراساحلی برای تداوم تولید و تأمین انرژی، عملکرد کارکنان عملیاتی مستقر در سکوی فاز ۱۴ در زمان حادثه را نیز شایسته تقدیر دانست و گفت: همکاران ما در این سکو با شجاعت، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای عمل کردند و چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که تقویت روحیه جمعی، توجه به منافع ملی و تعهد به انجام مسئولیت در قبال کشور، از مؤلفه‌های اساسی فرهنگ سازمانی در صنعت نفت است.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شورای فرهنگی برای پاسخ‌گویی به نیازها و دغدغه‌های کارکنان تاکید کرد و حرکت شورای فرهنگی را در مسیر تقویت فرهنگ سازمانی، ارتقای همبستگی و تبیین ارزش‌های حرفه‌ای و سازمانی ضروری برشمرد.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس همچنین تبیین جایگاه وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه در اقتصاد کشور و نقش آنها در تأمین انرژی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی در سطح کلان عنوان کرد و افزود: شناخت نقش و جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ملی، آگاهی از مسئولیت‌های این صنعت و تقویت نگاه ملی و میهنی در میان کارکنان، می‌تواند به افزایش تعلق سازمانی و هم‌افزایی در انجام مأموریت‌های مجموعه کمک کند.

مسعودی با تأکید بر ضرورت فراگیری برنامه‌های فرهنگیبیان کرد: در برنامه‌ریزی فرهنگی باید برقراری ارتباط با اکثریت کارکنان مدنظر قرار گیرد و به همه گروه‌های شاغل در شرکت در طراحی و اجرای این برنامه‌ها توجه شود.

وی گفت: اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی زمانی محقق می‌شود که این برنامه‌ها با شرایط واقعی کار و زندگی کارکنان تناسب داشته باشد و زمینه مشارکت و همراهی گسترده آنان را فراهم کند.