باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار آناتولی گفت همه کشورها، بزرگ یا کوچک، از جایگاه برابر برخوردارند و پکن به تقویت دموکراسی در روابط بین‌الملل و ایجاد جهانی چندقطبی، برابر و منظم متعهد است.

وی با اشاره به میزبانی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین از ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای‌جمهور روسیه و آمریکا در نشست سه‌جانبه هفته گذشته در شهر شنژن گفت: چین وارد رقابت‌های ژئوپلیتیکی نمی‌شود و به‌دنبال ایجاد حوزه نفوذ نیست.

گوئو افزود پکن خواهان گسترش روابط دوستانه با همه کشور‌ها بر پایه احترام متقابل و برابری است و به چندجانبه‌گرایی واقعی و تلاش برای ساخت آینده‌ای مشترک برای بشریت ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین درباره فلسطین و نهاد‌های قضایی بین‌المللی گفت پکن از همه تلاش‌های جامعه جهانی برای تحقق عدالت و حفظ اقتدار حقوق بین‌الملل حمایت می‌کند.

وی تأکید کرد دیوان کیفری بین‌المللی باید موضعی بی‌طرفانه و عینی اتخاذ کند و مأموریت خود را مطابق قانون و با رعایت کامل اساسنامه رم و حقوق بین‌الملل اجرا کند.

دیوان کیفری بین‌المللی در جریان جنگ اسرائیل علیه غزه، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم را صادر کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی