باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اولگا اولانکینا، کارشناس آزمایشگاه «هموتست» (Hemotest)، خاطرنشان می‌کند که افزایش سالانه عفونت‌های تنفسی امری قابل انتظار است؛ با این حال، این بدان معنا نیست که نمی‌توان از بروز چنین عفونت‌هایی پیشگیری کرد.

اولانکینا می‌گوید: «محافظت مؤثر، متکی بر چندین لایه است. رکن اصلی آن، دریافت سالانه واکسن آنفولانزا — ترجیحاً چند هفته پیش از آغاز فصل آنفولانزا — است تا زمان کافی برای ایجاد ایمنی در بدن وجود داشته باشد. این موضوع به‌ویژه برای افراد بالای ۶۰ سال، کودکان خردسال، زنان باردار و کسانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند، اهمیت دارد. اقدامات پیشگیرانه عمومی نیز شامل شست‌وشوی منظم دست‌ها، تهویه اتاق‌ها، ضدعفونی کردن سطوح در زمان شیوع بیماری‌ها و استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ است.»

با این وجود، او اشاره می‌کند که بسیاری از افراد حتی پس از بروز نخستین علائم سرماخوردگی، همچنان به محل کار می‌روند، فرزندانشان را به مدرسه می‌برند و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.

این پزشک توضیح می‌دهد: «این بی‌احتیاطی دو خطر به همراه دارد؛ هم وضعیت خودِ بیمار را وخیم‌تر می‌کند و هم او را به منبع متحرک عفونت برای اطرافیانش تبدیل می‌سازد. در دو تا سه روز نخست بیماری، غلظت ذرات ویروسی در مجاری تنفسی به اوج خود می‌رسد؛ حضور تنها یک فرد مبتلا در محیط کار یا کلاس درس می‌تواند کافی باشد تا زنجیره‌ای از ابتلا به بیماری را به راه بیندازد. بنابراین، کودکانی که حتی کوچک‌ترین علائم سرماخوردگی را نشان می‌دهند، نباید به مهدکودک یا مدرسه فرستاده شوند.»

وی افزود که فشار شدید جسمانی و روانی در مرحله حاد بیماری، باری مضاعف بر دوش سیستم ایمنی — که هم‌اکنون نیز تحت فشار است — می‌گذارد و احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش می‌دهد.

او می‌گوید: «مصرف بی‌رویه و کنترل‌نشده آنتی‌بیوتیک‌ها نیازمند هشداری جدی است. این دارو‌ها نه تنها در برابر عفونت‌های ویروسی بی‌اثرند، بلکه به پیدایش سویه‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک نیز دامن می‌زنند؛ امری که درمان بیماری‌های جدی‌تر در آینده را به‌مراتب دشوارتر خواهد کرد.»

این پزشک توصیه می‌کند که افراد به محض مشاهده نخستین علائم بیماری، غیبت خود را به کارفرما اطلاع دهند و با یک پزشک مشورت کنند. به گفته او، درمان در روز‌های نخست بیماری بر تسکین علائم — و نه از بین بردن ویروس — متمرکز است تا تظاهرات بیماری را که موجب ناراحتی می‌شوند، کاهش دهد.

اولانکینا می‌گوید: «اگر دمای بدن از ۳۸ تا ۳۸.۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رود، یا اگر بیمار نتواند تب را تحمل کند، می‌توان از دارو‌های تب‌بر — مانند پاراستامول یا ایبوپروفن — با دوز مناسب استفاده کرد؛ البته باید اکیداً به حداکثر دفعات مجاز مصرف که توصیه شده است، پایبند بود. برای شستشوی مجاری بینی و رفع گرفتگی آن می‌توان از محلول‌های آب‌نمک (سالین) استفاده کرد؛ در موارد آبریزش شدید بینی نیز می‌توان از قطره‌های ضد احتقان بهره برد، مشروط بر اینکه استفاده از آنها بیش از سه تا پنج روزِ متوالی نباشد. برای گلودرد، غرغره کردن با محلول‌های ضدعفونی‌کننده یا استفاده از قرص‌های مکیدنی و اسپری‌های مخصوص گلو توصیه می‌شود. علاوه بر این، داشتن استراحت کافی و مصرف بیشتر مایعات گرم نیز ضروری است.»

منبع: راشا تودی