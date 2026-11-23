باشگاه خبرنگاران جوان - بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای ثبت‌نام در بیمه تکمیلی، اضافه یا حذف افراد تحت پوشش و همچنین انصراف از این بیمه، باید در مهلت‌های تعیین‌شده اقدام کنند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ثبت‌نام به دو روش غیرحضوری و حضوری امکان‌پذیر است و بازنشستگان از ابتدای آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند تغییرات موردنظر خود را در فهرست افراد تحت پوشش اعمال کنند.

ثبت‌نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق سایت کانون بازنشستگان استان و همچنین مراجعه حضوری به کانون امکان‌پذیر است؛ بنابراین متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط خود، یکی از این دو روش را برای ثبت‌نام و پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی انتخاب کنند.

در بخش مربوط به مبلغ حق بیمه نیز دو طرح برای متقاضیان اعلام شده است. بر این اساس، حق بیمه طرح یک ۹۴۵ هزار تومان و حق بیمه طرح دو (طلایی) ۲ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین بازنشستگان از ابتدای آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی خود را اضافه یا حذف کنند. این مهلت امکان اصلاح فهرست افراد تحت پوشش را برای بازنشستگان فراهم می‌کند تا در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به اعمال تغییرات موردنظر اقدام کنند.

شرایط انصراف از بیمه تکمیلی بازنشستگان

در خصوص شرایط انصراف از بیمه تکمیلی، اعلام شده است افرادی که مشمول بیمه هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ به بعد از خدمات بیمه تکمیلی استفاده نکرده باشند تا امکان ثبت درخواست انصراف برای آنها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، استفاده از خدمات بیمه تکمیلی پس از تاریخ یادشده، مانع انصراف از بیمه خواهد بود.

نحوه ثبت درخواست انصراف از بیمه تکمیلی

بازنشستگانی که واجد شرایط انصراف هستند، برای ثبت درخواست باید به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir یا سامانه کانون بازنشستگان استان مراجعه کنند.

پس از ورود به سامانه، متقاضی باید با استفاده از کد ملی و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شود و بخش بیمه تکمیلی را انتخاب کند. در مرحله بعد، درخواست انصراف باید در مهلت تعیین‌شده ثبت و ارسال شود.

پس از ثبت درخواست، کد رهگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا امکان پیگیری وضعیت درخواست فراهم شود. درخواست ارسال‌شده نیز برای بررسی به کانون مربوطه ارجاع خواهد شد.

بر این اساس، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای ثبت‌نام، انتخاب طرح بیمه تکمیلی، اضافه یا حذف افراد تحت پوشش و در صورت داشتن شرایط لازم برای انصراف، باید به مهلت‌های اعلام‌شده توجه داشته باشند و اقدامات موردنظر خود را از طریق سامانه‌های معرفی‌شده یا مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان استان انجام دهند.