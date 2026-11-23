باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - رخساپور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با دستور دولت چهاردهم و همکاری مردم آغاز و ۱۴۶ فضای آموزشی در استان برای به نتیجه رسیدن تا سال آینده انتخاب شد که شامل ۴۷۵ کلاس درس می‌باشد؛ تاکنون ۶۶ فضا افتتاح شده و حدود ۴۰ طرح باقی مانده داریم.

او افزود: شهرستان بیرجند با ۴۶ مدرسه‌ی دو شیفت دارای سرانه آموزشی ۴/۷ و پایین‌تر از میانگین کشوری است، کار ساخت ۳۰ فضای جدید در استان آغاز شده و برخی از آن‌ها در سال تحصیلی جدید به بهره برداری رسیده است.

رخساپور بیان کرد:از ظرفیت‌های مردمی، خیرین و کشوری برای ساخت فضا‌های آموزشی استفاده می‌شود. جشنواره خیرین مدرسه ساز استان امسال باتوجه به اینکه اکثر خیرین ما در تهران هستند، در این شهر برگزار می‌شود. اکنون هرینه ساخت هر متر مدرسه ۵۰ میلیون تومان است و هزینه ساخت مدرسه یک‌کلاسه که ۱۰۰ متر است ۵ میلیارد تومان می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین برخی طرح‌های نیمه تمام در بخش طرح‌های نشان دار مالیاتی قرار می‌گیرد؛ مودیان مالیاتی می‌توانند این طرح هارا انتخاب کرده تا مالیات پرداختی شان برای آن فضای آموزشی هزینه شود.

او عنوان کرد: اکنون مدرسه کانکسی که بالای ۱۲ دانش آموز داشته باشد در استان نداریم و این یک الزام قانون است، برای پایین‌تر از این تعداد از کانکس‌های پیش ساخته و فلزی استفاده می‌شود. بخاری نفتی از سال‌های گذشته و بخاری گازی نیز اخیرا برای استفاده در مدارس ممنوع شده است.

رخساپور تصریح کرد: پنج درصد قیر دولتی کشور به سازمان نوسازی مدارس اختصاص دارد، این قیر را تبدیل به آسفالت یا ایزوگام می‌کنیم، حدود ۲۰۰۰ مدرسه در استان داریم که با توجه به لیستی که آموزش و پرورش به ما داده از حدود ۵ سال گذشته اقدام به اسفالت کردن حیاط و ایزوگام سقف آن‌ها کرده‌ایم.