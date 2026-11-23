باشگاه خبرنگاران جوان - با شیوع عفونت‌های ویروسی در فصل سرما، گلودردهای شدید و مقاوم از شکایت‌های رایج بیماران است. آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند پنی‌سیلین، آموکسی‌سیلین و آزیترومایسین بر عفونت‌های ویروسی اثری ندارند و مصرف بی‌رویه آزیترومایسین، به افزایش مقاومت میکروبی منجر شده است.

این پزشک برای مقابله با عفونت‌های ویروسی، استراحت، مصرف مایعات و مسکن را توصیه کرد و نسبت به مصرف آنتی‌بیوتیک و تزریق استروئیدهایی مانند دگزامتازون در شروع بیماری هشدار داد. به گفته او، استفاده از این داروها برای سرماخوردگی ویروسی اقدامی نادرست است.