باشگاه خبرنگاران جوان – هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۲ آذر ماه) در مراسم «قرار خدمت در مسیر بعثت» در محله کسبخ رشت با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر و فرماندهان شهید و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و آرزوی عزت و سلامتی برای مقام معظم رهبری گفت: بسیج شاهکار ماندگار امام راحل (ره) است و امروز بیش از هر مقطع دیگری اهمیت و ارزش شکل‌گیری این نهاد مردمی را درک می‌کنیم.

او همچنین بر ضرورت خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد و افزود: هر فرد در هر جایگاه و مسئولیتی باید خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه خود بداند؛ این مسئولیت به ویژه در مناطق محروم اهمیت بیشتری دارد. در استان گیلان حدود ۴۱ پهنه و منطقه محروم شناسایی شده که طی دو سال گذشته با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی، پایگاه‌های بسیج و ظرفیت‌های مردمی، اقدامات مختلفی برای خدمت‌رسانی به این مناطق انجام شده است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه مساجد، ادارات، خیابان‌ها و محلات امروز عرصه‌های خدمت و مجاهدت هستند، اظهار داشت: تفاوت شرایط امروز با دوران دفاع مقدس در نوع مواجهه با دشمن است؛ چراکه اکنون در کنار تهدیدات خارجی، با تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و محدودیت‌هایی که دشمن ایجاد کرده، مواجه هستیم.

خاکریز امروز بسیج، خدمت به مردم در جنگ اقتصادی است

حق‌شناس با بیان اینکه ماهیت مأموریت بسیج متناسب با شرایط روز تغییر کرده، اما روحیه و رسالت آن همچنان پابرجاست، تصزیح کرد: اگر در دوران دفاع مقدس، بسیجیان در خاکریز‌ها و مرز‌های جغرافیایی به‌صورت مستقیم با دشمن می‌جنگیدند، امروز میدان مقابله با دشمن به تمام جغرافیای ایران منتقل شده است. او با تأکید بر اینکه میدان امروز بسیج از مرز‌های جغرافیایی به متن زندگی مردم و عرصه خدمت‌رسانی منتقل شده است، گفت: امروز مساجد، ادارات، خیابان‌ها و محلات خاکریز مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم‌های دشمن هستند و خدمت بی‌منت به مردم، مهمترین جلوه تفکر بسیجی است.

به گفته استاندار گیلان، بسیج را نباید صرفا در مأموریت‌های نظامی و دفاعی خلاصه کرد؛ از نگاه امام راحل (ره)، هر فردی که با نیت خدمت به مردم وارد میدان شود، روحیه بسیجی دارد و امروز معنای واقعی بسیج، حضور در عرصه خدمت‌رسانی و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

بازتوانی نیرو‌ها لازمه تداوم آمادگی و حضور در میدان است

حق‌شناس به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ آمادگی و انسجام در برابر تهدیدات دشمن اشاره کرد و افزود: تأکید بر بازتوانی نیرو‌ها به معنای ضعف یا عقب‌نشینی نیست، بلکه باید واقعیت‌های میدان را شناخت و برای تداوم مسیر آمادگی داشت.

اختلاف‌نظر‌ها نباید به انسجام ملی آسیب بزند

او با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها پس از خروج قدرت‌های خارجی و ضرورت حفظ وحدت داخلی تصریح کرد: افغانستان نمونه‌ای از کشوری است که به دلیل اختلافات داخلی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شد؛ بنابراین باید مراقب باشیم اختلاف دیدگاه‌ها به شکاف و تضعیف انسجام ملی منجر نشود. استاندار گیلان با تأکید بر طبیعی بودن وجود اختلاف‌نظر در تصمیم‌گیری‌ها گفت: من به عنوان نماینده دولت در استان، دیدگاه‌های مختلف را می‌شنوم و در حوزه‌هایی که دولت باید تصمیم‌گیری کند، هماهنگی لازم وجود دارد.

دشمن به دنبال ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم است

حق‌شناس همچنین بر ضرورت حفظ همدلی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و افزود: باید بپذیریم که در یک مقطع تاریخی قرار داریم و پس از ما نیز نسل‌های دیگری خواهند آمد؛ بنابراین آنچه از عملکرد ما در تاریخ باقی می‌ماند، خاطره‌ای از رفتار و اقدامات ماست و چه بهتر که این خاطره، یادآور همدلی و همراهی باشد.

او با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و اختلال در زندگی روزمره مردم است، تصریح کرد: ایجاد مشکل در صف نانوایی‌ها، خدمات عمومی، مراکز مذهبی و بیمارستان‌ها از جمله اهدافی است که دشمن دنبال می‌کند؛ ازاین‌رو حفظ انسجام و ارائه خدمات مطلوب به مردم اهمیت دوچندان دارد. استاندار گیلان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عبور کشور از شرایط کنونی تأکید کرد: با اتکا به همدلی و انسجام ملی و به فضل الهی، از این مقطع عبور خواهیم کرد و اهداف و برنامه‌های دشمنان ناکام خواهد ماند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان