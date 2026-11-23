باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از ثبت رکوردی بی‌سابقه در آمار خودکشی در میان نیرو‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در سال ۲۰۲۶ خبر داد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۲۳ سرباز و افسر در حال خدمت خودکشی کرده‌اند که بالاترین آمار سالانه در ۱۶ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین دست‌کم ۱۷ سرباز دیگر که در جنگ سال ۲۰۲۳ مشارکت داشتند، پس از پایان خدمت و کنار گذاشتن لباس نظامی به زندگی خود پایان داده‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه، در سال جاری میلادی ۵ نفر از نیرو‌های پلیس نیز خودکشی کرده‌اند. علاوه بر این، ۶ مورد خودکشی در میان مجروحانی ثبت شده است که تحت درمان در بخش توان‌بخشی وزارت امنیت اسرائیل قرار دارند؛ برخی از این افراد از معلولان ارتش هستند که در جنگ‌های گذشته دچار آسیب‌های روانی شده‌اند.

داده‌ها از روند افزایشی مستمر خودکشی‌ها از زمان هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حکایت دارند. میانگین خودکشی در دهه پیش از جنگ سالانه ۱۲ مورد بود، اما این رقم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ به ۷ مورد، در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ مورد و در سال ۲۰۲۵ به ۲۲ مورد رسید و در سال ۲۰۲۶ نیز با جهشی قابل‌توجه مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که شمار نیرو‌های نظامی در حال حاضر در مقایسه با آغاز جنگ به‌شدت کاهش یافته است.

بی‌توجهی رسمی و آمار‌های ناقص

روزنامه «هاآرتص» تأکید کرد که آمار‌های ارائه‌شده از سوی ارتش، تصویری ناقص از وضعیت موجود ارائه می‌دهند؛ زیرا سربازانی را که دیگر در خدمت فعال نیستند، شامل نمی‌شوند.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۵ از ۱۵ مورد خودکشی در میان نیرو‌های ترخیص‌شده از آغاز جنگ خبر داده بود، اما ثبت ۱۷ مورد در سال جاری میلادی نشان‌دهنده افزایش چشمگیر این آمار است؛ موضوعی که یک افسر بخش نیروی انسانی ارتش نیز به آن اذعان کرده و گفته است: «نظامیان به خانه‌هایشان بازمی‌گردند و از فشار‌های روانی رنج می‌برند، اما پاسخی متناسب با نیازهایشان دریافت نمی‌کنند.»

از سوی دیگر، یوسی لوی بِلز، رئیس مرکز پژوهش‌های خودکشی در دانشگاه حیفا، هشدار داد که «این جنگ از نظر فرسایش روانی سربازان، رویدادی بی‌سابقه است.»

او تأکید کرد: «سرباز بودن، به‌ویژه سرباز ذخیره بودن، در سال ۲۰۲۶ و پس از آن به معنای قرار گرفتن در گروهی با خطر بالاست.» وی همچنین از اصرار نهاد نظامی اسرائیل بر جدا دانستن موارد خودکشی از پیامد‌های جنگ انتقاد کرد.

به‌کارگیری نیرو‌های دارای آسیب روانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شماری از نیرو‌های یگان‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، از جمله یگان «شیلداگ»، و همچنین افسران ارشد تیپ‌های مختلف، از جمله تیپ «یوآو»، دست به خودکشی زده‌اند.

در همین حال، برخی سربازان در اظهاراتی از کاهش حضور افسران سلامت روان در مناطق عملیاتی خبر داده‌اند؛ حتی پس از نبرد‌هایی که در جریان آنها نیرو‌هایی در جنوب لبنان مجروح شدند. همچنین مدت‌زمان اختصاص‌یافته به توان‌بخشی روانی نیرو‌های ذخیره کاهش یافته است.

این روزنامه همچنین گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل تشدید کمبود نیروی انسانی، همچنان افرادی را به خدمت می‌گیرد که پیش‌تر در وزارت امنیت به‌عنوان افراد دارای آسیب‌های روانی ثبت شده‌اند، بی‌آنکه صلاحیت روانی آنها برای خدمت مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این، برخی فرماندهان نظامی برای جلوگیری از مراجعه سربازان به مراکز درمان روانی، آنها را تحت فشار قرار داده و حتی به بازداشت تهدید کرده‌اند.

منبع: المیادین