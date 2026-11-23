باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به اینکه در آبان ماه امسال، ۲۷ هزار و ۹۹ مأموریت از سوی کارشناسان اورژانس انجام شده است، اظهار کرد: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۱۱ هزار و ۹۰۶ مورد به اعزام بیماران به مراکز درمانی اختصاص داشته و خدمات درمانی ارائه‌شده در محل نیز ۱۰ هزار و ۸۶۳ مورد بوده است.

او با اشاره به آمار مأموریت‌های ترافیکی ادامه داد: در مدت مذکور، ۵ هزار و ۱۹۷ مأموریت مرتبط با حوادث ترافیکی به ثبت رسیده است.

عابد تصریح کرد: تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۵ هزار و ۶۷۸ نفر و شمار فوتی‌های ثبت‌شده در مأموریت‌های ترافیکی اورژانس ۶۹ نفر بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با تفکیک حوادث ترافیکی شهری و جاده‌ای، اضافه کرد: در حوادث شهری، ۳ هزار و ۳۲۵ مأموریت ثبت شده و شمار مصدومان ۳ هزار و ۳۰۲ نفر و فوتی‌ها ۱۵ نفر بوده است.

او بیان کرد: در حوادث ترافیکی جاده‌ای نیز یک هزار و ۸۷۲ مأموریت به ثبت رسیده و شمار مصدومان ۲ هزار و ۳۷۶ نفر و فوتی‌ها ۵۴ نفر بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز همچنین به مأموریت‌های غیرترافیکی، شامل موارد مرتبط با تروما و بیماری، اشاره و اضافه کرد: تعداد مأموریت‌های این بخش ۲۱ هزار و ۹۰۲ مورد بوده است.

او گفت: تعداد اعزام بیماران حوادث غیرترافیکی به مراکز درمانی ۷ هزار و ۷۲۹ مورد بوده است. همچنین در این ماه ۸۶ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز همچنین با اشاره به آمار تماس‌های برقرارشده با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، تصریح کرد: در آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مجموع ۸۷ هزار و ۸۷۲ تماس با اورژانس برقرار شده است که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۵۹۶ تماس به اعزام مأموریت منجر شده و ۲ هزار و ۸۹ تماس نیز به‌عنوان تماس مزاحم ثبت شده است.

عابد، همچنین حجم مأموریت‌های اورژانس را بیانگر اهمیت و گستردگی خدمات پیش بیمارستانی دانست و بر ضرورت توجه به فرهنگ سازی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری مردم با کارشناسان اورژانس ۱۱۵ تأکید کرد.