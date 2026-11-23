باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲ آذر شاخص کل بورس با افزایش ۶۲ هزار و ۷۳۶ واحد در سطح ۸ میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی قرار گرفت. فارس، فولاد و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، شتبریز و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۱ هزار و ۸۲۵ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فرآورده نفتی و خودرو در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فولاد و فملی بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خساپا و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.