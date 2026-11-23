باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فضاپیمای استارشیپ که کشتی ۴۲ نام داشت، به عنوان بخشی از پانزدهمین پرواز آزمایشی استارشیپ پرتاب شد. پس از بازگشت از مدار زمین در روز بعد، به طور ایمن بین بازو‌های مکانیکی برج پرتاب این شرکت در تأسیسات استاربیس در جنوب تگزاس متوقف شد.

ایلان ماسک: این فضاپیما می‌توانست دوباره پرواز کند

به گفته Space.com، ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل اسپیس ایکس، اظهار داشت که "کشتی ۴۲" پانزدهمین پرواز را در شرایط خوبی به پایان رساند و خاطرنشان کرد که پس از چند هفته تعمیر و نگهداری و نوسازی، می‌توانست دوباره پرواز کند.

با این حال، ماسک توضیح داد که با توجه به اهمیت تاریخی آن، این شرکت حاضر به ریسک پرتاب مجدد آن نیست. او تأکید کرد که شرکت ترجیح می‌دهد این فضاپیما را حفظ کند و آن را برای بزرگداشت این دستاورد در معرض نمایش عمومی قرار دهد.

در حالی که ماسک مشخص نکرد که این وسیله نقلیه کجا به نمایش گذاشته خواهد شد، تأسیسات استاربیس - که مرکز تولید و پرتاب وسایل نقلیه استارشیپ را در خود جای داده است - محتمل‌ترین مکان است.

نقطه عطفی که اسپیس‌ایکس را به موشک‌های کاملاً قابل استفاده مجدد نزدیک‌تر می‌کند

بازیابی موفقیت‌آمیز مرحله بالایی، گامی اساسی در جهت دستیابی به چیزی است که ایلان ماسک آن را جام مقدس موشک‌سازی توصیف کرده است: توسعه یک وسیله پرتاب فضایی کاملاً قابل استفاده مجدد.

پیش از این پانزدهمین پرواز، اسپیس‌ایکس پیش از این سه بار با موفقیت بوستر مرحله اول - معروف به سوپر هوی - را به دست آورده بود و حتی دو بار از یکی از این بوستر‌ها استفاده مجدد کرده بود.

با این حال، این شرکت پیش از این هرگز تلاشی برای گرفتن مرحله بالایی یا شیپ نکرده بود. از آنجا که با سرعت‌های بالاتر حرکت می‌کند و مسافت‌های بیشتری را طی می‌کند، بازیابی این جزء چالش بسیار بزرگتری را به همراه دارد.

گرفتن موفقیت‌آمیز وسیله نقلیه در همان اولین تلاش، یک دستاورد بزرگ است و زمینه را برای توسعه اولین سیستم فضایی مداری کاملاً قابل استفاده مجدد فراهم می‌کند.

اسپیس ایکس هدف خود را ۱۰۰۰۰ پرواز استارشیپ در سال قرار داده است

اسپیس ایکس اهمیت زیادی برای قابلیت استفاده مجدد از وسایل نقلیه استارشیپ خود قائل است؛ ماسک پیش‌تر از هدف این شرکت برای دستیابی به نرخ حدود ۱۰ هزار پرتاب در سال تا افق ۲۰۳۰ سخن گفته است.

چنین تعداد بالایی از پرتاب‌ها به این شرکت امکان می‌دهد تا دو منظومه ماهواره‌ای عظیم را در مدار نزدیک زمین (LEO) مستقر کند: یکی نسل بعدی شبکه اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» (Starlink) — که پیش‌بینی می‌شود شامل حدود ۱۰۰ هزار ماهواره باشد — و دیگری شبکه‌ای از مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی با نام «استارمایند» (Starmind) که انتظار می‌رود مقیاس آن ده برابر بزرگ‌تر باشد.

کار بر روی مونتاژ نسل جدید شبکه استارلینک هم‌اکنون آغاز شده است؛ فضاپیمای «شیپ» (Ship) در چهاردهمین پرواز خود در تاریخ ۲۸ سپتامبر، ۲۶ ماهواره از نسل جدید را حمل کرد و در پانزدهمین پروازش نیز همین مأموریت را تکرار نمود.

منبع: الیوم السابع