باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، از پایان موفقیت‌آمیز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در این استان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با مشارکت ۱۲۰ مأمور آمارگیر و پشتیبانی فنی و اجرایی ستاد‌های شهرستانی و استانی به پایان رسید.

وی با اشاره به جایگاه استان تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور افزود: استان تهران حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و اجرای سرشماری در این استان، به دلیل گستردگی جمعیت و پیچیدگی عملیات میدانی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی گسترده میان عوامل اجرایی و پشتیبانی مستمر در سطوح استانی و شهرستانی بود.

سپهری با بیان اینکه حجم نمونه سرشماری استان تهران در رتبه ششم کشور قرار دارد، تصریح کرد: با وجود دقت بالای اطلاعات ثبتی، حجم نمونه اختصاص‌یافته به تهران به اندازه‌ای است که با مجموع حجم نمونه چهار استان انتهای جدول سرشماری کشور برابری می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه به شرایط اجرای این عملیات اشاره کرد و گفت: مأموران آمارگیر در طول اجرای سرشماری با شرایط جوی متفاوت و گاه دشوار از جمله سرمای هوا، بارندگی و روز‌های اعلام وضعیت قرمز هواشناسی مواجه بودند، اما تلاش مستمر ۱۲۰ مأمور میدانی و همراهی کارشناسان ستاد‌های شهرستانی و استانی، نقش مؤثری در تکمیل موفقیت‌آمیز این عملیات داشت.

وی با اشاره به ادامه مراجعه به خانوار‌های جامانده در شهرستان تهران اظهار کرد: با پایان عملیات میدانی در سطح استان، از اول تا ششم آذرماه، مراجعه مجدد به خانوار‌هایی که در مراجعه نخست مأموران در محل حضور نداشته‌اند، صرفاً در شهرستان تهران انجام خواهد شد.

سپهری از شهروندان تهرانی خواست با مأموران آمارگیر همکاری لازم را داشته باشند تا اطلاعات خانوار‌هایی که تاکنون در سرشماری مشارکت نکرده‌اند نیز ثبت و تکمیل شود.

وی در پایان با اشاره به ادامه فرآیند تکمیل پوشش سرشماری به روش اینترنتی خاطرنشان کرد: کارشناسان استان تهران از طریق شماره تلفن ۴۰۰۲۱۰۰۰ با شهروندان تماس خواهند گرفت و ضمن یادآوری ضرورت مشارکت در سرشماری، آنان را برای مراجعه به سامانه «دولت من» و ثبت اطلاعات خانوار راهنمایی خواهند کرد.