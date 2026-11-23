باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در مراسم یادواره شهدای بانوی ورزشکار کشورمان که به همت وزارت ورزش و جوانان، سازمان بسیج ورزشکاران و فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی برگزار شد، گفت: امروز با مشارکت معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران مراسم بزرگداشت از شهدای بانوی ورزشکار را برگزار کردیم.

او درباره برنامه های زورخانه های سراسر کشور در هفته بسیج بیان کرد: ما به همه زورخانه های تمامی استان ها ابلاغ کردیم که در هفته بسیج مراسمات برای بزرگداشت شهدا و هفته بسیج برگزار کنند.