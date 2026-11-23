باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ کامران بخشی‌پور، فرمانده انتظامی رودبار گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید فیض‌اللهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی جنوب به شمال، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودروی باری، ۶۰ کیسه آرد بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع به وزن ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی رودبار با اشاره به برآورد ارزش این محموله از سوی کارشناسان به میزان یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال تصریح کرد: در این رابطه یک متهم ۲۳ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان