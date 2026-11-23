باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مادر شهید عسگری در گفت‌وگویی به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، با بازخوانی خاطراتی از دوران رشد فرزندش، از ویژگی‌های متمایز اخلاقی او پرده برداشت.

او با یادآوری خاطره‌ای از دوران کودکی فرزندش گفت: «پسرم حدود ۱۰ سال داشت که یک روز پس از نماز، پای مرا بوسید. وقتی علت را پرسیدم، گفت معلممان گفته است بهشت زیر پای مادران است و من به همین دلیل پای شما را بوسیدم.

این مادر با روایت دشواری‌های زندگی پس از از دست دادن همسر، گفت: «با وجود نبود مدرسه در محل زندگی، ۸ فرزندم را برای تحصیل به شیراز فرستادم و آن‌ها با ایمان و با اخلاق بزرگ شدند. آن‌ها همیشه برای کمک به سالمندان و افراد ناتوان پیش‌قدم بودند.

وی همچنین با اشاره به دوران دفاع مقدس و حضور فرزندانش در جبهه‌ها، گفت: «پسرهای من بدون اطلاع من به جبهه می‌رفتند و تنها سفارششان این بود که مادر، برای ما دعا کن. در نهایت چهار نفر از پسرانم جانباز و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.

مادر شهید با بیان اینکه حتی در اوج غم و تنهایی، به داشتن چنین فرزندانی افتخار می‌کند، افزود: «اگر همه برادرانم هم شهید می‌شدند، باز هم از این ایثار و فداکاری احساس افتخار می‌کردم.