باشگاه خبرنگاران جوان - میزان مصرف گاز کشور در اول آذر ماه ۱۴۰۵، به ۴۱۵ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به ۴۲۱.۵ میلیون مترمکعب مصرف روز قبل ۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

میزان تولید گاز نیز در همین روز از ۷۰۷ میلیون مترمکعب ۷۱۳ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز آخر آبان ۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

۵۸ درصد از این میزان گاز تولید شده در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد.

در پی حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه به تاسیسات پارس جنوبی و عسلویه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از توان تولید گاز کشور از دست رفت که با مجموع ناترازی گاز سال‌های قبل، میزان کمبود تولید گاز کشور را به بیش از ۴۳۰ میلیون متر مکعب رساند.

مابه‌التفاوت ۳۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز همچنان این هشدار را می‌دهد که برای سپری کردن زمستان و روزهای سرد پیش‌رو، همت عمومی مردم در اقصی نقاط کشور برای مصرف بهینه سوخت و گاز یک ضرورت است.

طی ماه‌های گذشته با اهتمام شبانه‌روزی مهندسان و کارکنان شرکت نفت، بخشی از ظرفیت تولید گاز به میزان بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب به شبکه بازگشت اما همچنان تا دستیابی به میزان تولید مطلوب و مورد نیاز، فاصله ۳۰۰ میلیون مترمکعبی خود را نشان می‌دهد.

در فصل سرما، بیشترین میزان گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود از همین رو، مدیریت مصرف در این بخش‌ها می‌تواند برای عبور کم چالش‌تر از روزهای سرد پیش‌رو موثر باشد.

امسال برای تشویق مردم برای مصرف بهینه انرژی پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه در دست اجراست. دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه، در این پویش به عنوان یک هدفگذاری همگانی به منظور مدیریت مصرف و گرمایش منازل مد نظر قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان کاهش چهار درجه ای دمای محیط، می تواند به میزان چهار فاز پارس جنوبی در مصرف گاز، صرفه جویی ایجاد کند.

حمید بورد سرپرست وزارت نفت نیز پیش از این به نقش مردم در بهینه سازی مصرف گاز اشاره کرده و از عموم مردم خواسته بود تا به پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه، بپیوندند و به این ترتیب در کاهش مصرف انرژی و عبور از روزهای سرد سال مشارکت داشته باشند.

منبع: شرکت ملی گاز ایران