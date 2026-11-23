باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری، کارشناس فرهنگی در استودیوی شبکه خبر به ویژگی‌های شخصیتی زنده‌یاد رضا امیرخانی پرداخت و گفت: معمولاً زنده‌یاد امیرخانی را به عنوان نویسنده می‌شناسیم. اما به‌نظرم ایشان قبل از اینکه نویسنده برجسته‌ای باشد، متفکر و اندیشمند بزرگی بود. کتاب‌هایی مثل «نشت نشا»، «نفحات نفت» و... جنبه‌های شخصیتی او را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام زائری با بیان اینکه امثال زنده‌یاد امیرخانی تقید و تعلق اسلامی و ملی داشت و هم از بنیان‌های فکری اصیل و درست برخوردار بود، افزود: مجموع این ویژگی‌ها از ایشان یک چهره ممتاز ساخت.

این کارشناس فرهنگی در پاسخ به این سوال که ایشان چطور این نوع نگاه و اندیشمندی را در آثار خود نشان می‌داد؟ توضیح داد: هم در انتخاب سوژه‌ها و هم در مسیر نوشته‌ها و مطالب نگاه ایشان بروز داده می‌شد. رضا امیرخانی یک نویسنده عادی نبود. او رسم‌الخط و نگاه متمایز خود را داشت. در واقع، خلاقیت و نبوغش زمینه‌ساز ورود به دنیای نویسندگی شد.

وی با اشاره به توانایی همزمان زنده‌یاد امیرخانی در حل ریاضیات و منطق در کنار ذوق هنری و ادبی گفت: این در حالی است که معمولاً نویسندگان، هنرمندان و افرادی که فضای ذهنی‌شان ادبیات و خلاقیت‌های ذوقی و ادبی و هنری است، ذهنشان نمی‌تواند به سمت حل محاسبات و ریاضیات و منطق برود. اما رضا امیرخانی جوانترین خلبان ایرانی بود. او در نوجوانی گواهی خلبانی گرفت و به عنوان جوانترین خلبان ایران شناخته می‌شود.