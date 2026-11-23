باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها با چند دقیقه گشت‌وگذار در فضای مجازی، می‌توانیم درباره موضوعات مختلف اطلاعات زیادی به دست بیاوریم؛ از مسائل روان‌شناسی و روابط عاطفی گرفته تا اقتصاد و سلامت. اما آیا هر اطلاعاتی به معنای آگاهی و شناخت واقعی است؟ گاهی آن‌قدر به دانسته‌های خودمان مطمئن می‌شویم که فراموش می‌کنیم شاید فقط تصور می‌کنیم چیزی را بلدیم! این همان چیزی است که از آن با عنوان «توهم دانایی» یاد می‌شود.

محبوبه مرادی، روان‌شناس بالینی، در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از پدیده‌های روان‌شناختی مرتبط با این موضوع، «توهم عمق تبیین» است؛ یعنی تصور می‌کنیم موضوعی را به‌خوبی می‌دانیم، اما وقتی از ما خواسته می‌شود آن را دقیق و مرحله‌به‌مرحله توضیح دهیم، متوجه می‌شویم اطلاعاتمان چندان عمیق نیست. از طرفی، تکرار یک مطلب در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند باعث شود آن را آشناتر و حتی درست‌تر از واقعیت تصور کنیم.»

«در این میان، سوگیری تأییدی هم نقش مهمی دارد؛ یعنی بیشتر به دنبال مطالبی می‌رویم که باور‌های قبلی ما را تأیید می‌کنند و کمتر به دیدگاه‌های مخالف توجه نشان می‌دهیم.

مرادی تأکید می‌کند که توهم دانایی اختلال روانی نیست و هرکدام از ما ممکن است در مقاطعی گرفتار آن شویم؛ اما اگر ارزشمندی خودمان را به همیشه درست بودن گره بزنیم، ممکن است با شنیدن یک نظر مخالف، احساس خشم، شرم یا اضطراب کنیم و به‌جای بررسی موضوع، حالت دفاعی بگیریم.»

با چند مطلب، عالم نمی‌شویم!

«ادامه این روند می‌تواند میل به یادگیری، انعطاف‌پذیری ذهنی و حتی کیفیت روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه گاهی به‌جای شنیدن حرف دیگران، اصرار داریم نظر خودمان را به کرسی بنشانیم.

اما چطور می‌توانیم از دام توهم دانایی فاصله بگیریم؟

این روانشناس بالینی پیشنهاد می‌کند پیش از اظهارنظر درباره هر موضوعی، از خودمان بپرسیم آیا واقعاً آن را می‌دانیم یا فقط چند مطلب درباره‌اش خوانده‌ایم؟ بهتر است به‌جای اعتماد به تیتر‌ها و ویدئو‌های کوتاه، منابع معتبر را بررسی کنیم، دیدگاه‌های متفاوت را بشنویم و برای باور‌های خودمان نیز احتمال خطا قائل شویم.»

همگان، همه چیز ندانند!

همچنین نباید در موضوعات تخصصی مانند سلامت روان، پزشکی و مسائل مالی، صرفاً به اطلاعات فضای مجازی تکیه کنیم و بهتر است از متخصصان واجد صلاحیت کمک بگیریم.

در نهایت، باید یادمان باشد که قرار نیست همیشه همه‌چیز را بدانیم یا در هر بحثی برنده شویم. گاهی گفتن یک جمله ساده مثل «نمی‌دانم، باید بیشتر بررسی کنم» نشانه آگاهی و بلوغ فکری ماست، نه ضعف. ذهن آگاه، ذهنی نیست که همه پاسخ‌ها را بداند؛ ذهنی است که برای یادگرفتن و تغییر باورهایش همیشه جا دارد.

منبع: فارس