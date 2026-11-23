باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - جعفر قائم‌پناه در نشست گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون موضوعات مورد توجه حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس و جنگ اخیر، به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: نباید جنایات آمریکا علیه فرزندان این سرزمین و شهدایی را که مظلومانه جان خود را از دست دادند، فراموش کنیم.

وی با اشاره به تحولات نظامی منطقه افزود: تا چند سال پیش ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مانور می‌دادند و عبور آنها از تنگه هرمز در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای داشت، اما جنگ اخیر توان و قدرت دفاعی ایران را برجسته کرد.

قائم‌پناه با بیان اینکه قدرت نظامی ایران در این جنگ از طریق موشک‌ها و پهپادها نمایان شد، تصریح کرد: این توانمندی هنوز به دلیل سلطه تبلیغاتی رسانه‌های جهانی به‌درستی در سطح بین‌المللی بازتاب پیدا نکرده است.معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین قدرت مردمی ایران را برخاسته از ریشه‌های تمدنی و فرهنگی کشور دانست و گفت: روحیه ایستادگی ملت ایران را باید در فرهنگ تاریخی این سرزمین، از شاهنامه فردوسی و حماسه‌های ملی تا آموزه‌های دینی و اسلامی جست‌وجو کرد.

وی با تأکید بر اینکه تمدن صرفاً مجموعه‌ای از آثار تاریخی و بناها نیست، افزود: تمدن یک فرهنگ و گفتمان است و آنچه امروز باید از آن پاسداری کنیم، هویت فرهنگی و تاریخی ایران است؛ هویتی که در کنار فرهنگ اسلامی، بخش مهمی از انسجام و ایستادگی جامعه را شکل داده است.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دولت با جامعه مدنی، گفت: مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری باید به جای تمرکز بر درخواست‌های فردی، ارتباط مؤثرتری با سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و علمی برقرار کند تا این تشکل‌ها بتوانند مسائل و مطالبات خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند.

وی ترویج فرهنگ گفت‌وگو و پاسخگویی مسئولان را ضروری دانست و تأکید کرد: مدیران باید در برابر مطالبات تشکل‌ها پاسخگو باشند و اگر امکان انجام خواسته‌ای را ندارند، دلایل آن را شفاف توضیح دهند.