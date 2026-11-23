باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، درگذشت اندیشمند فرزانه و دانشمند برجسته، زنده‌یاد استاد دکتر مهدی گلشنی (ره)، چهره ماندگار فیزیک ایران، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از پیشگامان فلسفه علم در کشور را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت اندیشمند فرزانه و دانشمند برجسته، زنده‌یاد استاد دکتر مهدی گلشنی (ره)، چهره ماندگار فیزیک ایران، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از پیشگامان فلسفه علم در کشور، موجب تأسف و تألم شد.

دکتر گلشنی عمر پربرکت خویش را یکسره صرف دانش، پژوهش و خدمت به علم و دانشگاه کرد. تلاش او برای پیوند افق‌های بلند علوم تجربی با ژرفای حکمت الهی و اندیشه فلسفی، و نقد علم‌گرایی افراطی، از او چهره‌ای شاخص در گفتمان علم و دین ساخته بود.

تربیت نسل‌های متعددی از دانشجویان و پژوهشگران، و تألیف آثار علمی ارزشمند در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، تنها بخشی از میراث علمی ایشان است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان ایشان را به خانواده محترم و بازماندگان معزز، شاگردان و ارادتمندان، جامعه علمی و دانشگاهی کشور و به‌ویژه استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند بزرگ برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت واسعه الهی، و برای بازماندگان، سلامتی، عزت و شکیبایی مسئلت دارم.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه