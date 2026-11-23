باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی قاسمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، در گردهمایی سالانه مسئولان بسیج دانشجویی استان فارس در شیراز، با تشریح رسالت این تشکل در محیط‌های دانشگاهی، بسیج دانشجویی را یکی از مجموعه‌های اثرگذار در صیانت از مبانی اعتقادی و مقابله با جریان نفوذ دانست.

او با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) در پیام آذرماه بر اهمیت و جایگاه بسیج دانشجویی اظهار کرد: در این پیام، از بسیج دانشجویی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم و حساس در مقابله با نفوذ دشمن و پاسداری از ارزش‌های اعتقادی یاد شده است؛ موضوعی که بیانگر مسئولیت سنگین این مجموعه در فضای دانشگاهی است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با مرور نقش تاریخی جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تصریح کرد: جریان دانشجویی در برهه‌های مختلف تاریخ کشور، حضوری تأثیرگذار داشته است. در جریان کودتای ۲۸ مرداد نیز با وجود تلاش‌هایی که برای تضعیف این جریان صورت گرفت، تشکل‌های دانشجویی در مقاطع حساس در برابر مداخلات خارجی ایستادگی کردند.

قاسمی با اشاره به نقش جوانان و دانشجویان در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هنگامی که تمامیت ارضی کشور در معرض تهدید قرار گرفت، جوانان و دانشجویان در صفوف دفاع از میهن حضور یافتند و در دوره‌های مختلف نیز برای پاسداری از حاکمیت دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفای نقش کردند.

او، دور شدن از آرمان‌های بنیادین را زمینه‌ساز گسترش نگاه سطحی در دانشگاه‌ها دانست و افزود: بی‌توجهی به ارزش‌های اصیل می‌تواند به تضعیف تفکر، معنویت، ایمان، استقلال و هویت منجر شود؛ ازاین‌رو، حفظ این مؤلفه‌ها باید از اولویت‌های جدی جریان دانشجویی باشد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده نباید به یک عرصه محدود شود، بلکه لازم است از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و هنری همچون ادبیات، سینما، موسیقی، سرود، نقاشی و سایر هنر‌ها برای تحقق این هدف استفاده شود. در این مسیر، خانواده‌های معظم شهدا نیز از جایگاه و نقش ویژه‌ای برخوردارند.

قاسمی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشجویان اظهار داشت: هرگاه جامعه در حوزه‌هایی مانند تعلیم و تربیت، آموزش، سلامت و سایر بخش‌ها با چالش مواجه می‌شود، جریان دانشجویی باید خود را در قبال این مسائل مسئول بداند. دغدغه‌مندی نسبت به مشکلات مردم نباید صرفاً در حد احساس و اظهار نگرانی باقی بماند، بلکه دانشجویان باید برای رفع این مشکلات، زمان، توان و ظرفیت‌های خود را به میدان بیاورند.

او با اشاره به ضرورت تحلیل علمی و ریشه‌ای مسائل کشور بیان کرد: دانشجویان در مواجهه با مشکلات نباید صرفاً به نتایج و معلول‌های ظاهری توجه کنند، بلکه باید عوامل و زمینه‌های اصلی شکل‌گیری مسائل را شناسایی کنند. برای نمونه، در موضوع عدالت آموزشی، لازم است ابعاد مختلف نابرابری، عوامل مؤثر بر آن و راهکار‌های اجرایی برای کاهش این فاصله‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در ادامه، با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی و لزوم اصلاح الگوی مصرف گفت: مسائل مهمی همچون ناترازی‌ها و مشکلات انرژی، نیازمند بررسی‌های کارشناسی، دقیق و چندجانبه است. دانشجویان نیز باید با شناخت درست ابعاد این موضوعات و ارزیابی راه‌حل‌های موجود، در فرآیند حل مسائل کشور مشارکت مؤثر داشته باشند.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، مطالبه‌گری را یکی از تجربه‌های ارزشمند جریان دانشجویی در سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: مطالبه‌گری زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که بر شناخت دقیق مسئله و بررسی همه‌جانبه آن استوار باشد.

او ادامه داد: برای پیگیری مؤثر یک مطالبه، دانشجویان باید پیشینه موضوع، افراد و مجموعه‌های تأثیرگذار، ابعاد و گستره مسئله، پیامد‌های بی‌توجهی به آن، قوانین و مقررات مرتبط و همچنین تجربه سایر کشور‌ها را بررسی کنند تا بتوانند در کنار طرح مطالبه، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملی نیز ارائه دهند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با تأکید بر ضرورت ورود تشکل‌های دانشجویی به مسائل واقعی جامعه، به موضوعات صنعتی، اقتصادی و امنیت ملی اشاره کرد و گفت: هیچ دانشکده یا مجموعه دانشجویی نباید نسبت به مسائل تولید، اقتصاد و مشکلات اساسی کشور بی‌تفاوت باشد. ارتباط با واقعیت‌های جامعه، شناخت دقیق چالش‌ها، تبیین ابعاد مشکلات و پیگیری راه‌حل‌ها باید در دستور کار جریان دانشجویی قرار گیرد.

عباس توانا، مسئول بسیج دانشجویی استان فارس در ادامه این گردهمایی، با تأکید بر ضرورت حضور فعال دانشجویان بسیجی در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: دفاع از انقلاب اسلامی و مشارکت در حل مسائل دانشگاه و جامعه، از مهم‌ترین مسئولیت‌های دانشجویان بسیجی است. شکر عملی برخورداری از نعمت بسیج دانشجویی نیز در گرو حضور به‌هنگام در بزنگاه‌های حساس و پیگیری مشکلات کشور از مسیر مطالبه‌گری مسئولانه از دستگاه‌های مربوطه است.

او با اشاره به جایگاه و مأموریت این تشکل در دانشگاه‌ها افزود: ما در مجموعه‌ای فعالیت می‌کنیم که مسئولیت پرچمداری دفاع از انقلاب اسلامی در محیط‌های دانشگاهی را بر عهده دارد؛ تشکلی که به تعبیر امام شهید امت، مردمی‌ترین و مکتبی‌ترین نیروی مقاومت جهانی محسوب می‌شود.

توانا با اشاره به اقتضائات شرایط کنونی کشور، نقش‌آفرینی بسیج دانشجویی را مستلزم ارتباط نزدیک و مستقیم با مسائل جامعه دانست و تصریح کرد: حضور مؤثر این مجموعه زمانی معنا پیدا می‌کند که دانشجویان در کنار شناخت مشکلات، برای رفع آنها نیز اقدام عملی داشته باشند.

مسئول بسیج دانشجویی استان فارس خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ادای حق نعمت بسیج دانشجویی هستیم، باید در دانشگاه‌ها برای شناسایی و حل مسائل محیط علمی و جامعه تلاش کنیم و با پیگیری مستمر، مطالبات مردم را از مسئولان و نهاد‌های مسئول دنبال کنیم.

در پایان این مراسم، از مادر شهید علیرضا خوشبخت، از شهدای ناوشکن دنا، و همسر شهید رضا روستا، از شهدای جنگ تحمیلی سوم، به پاس ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل و قدردانی شد.