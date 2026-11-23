باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در نشست خبری درباره حادثه اتوبوس دهلران اظهار کرد: پیش از وقوع این حادثه، پلیس هیچ‌گونه اخطاری درباره این محدوده صادر نکرده بود و این نقطه نیز در فهرست نقاط حادثه‌خیز قرار نداشت؛ بنابراین نمی‌توان این محل را به‌عنوان نقطه حادثه‌خیز معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه حادثه در یک محور فرعی رخ داده است، افزود: در جاده‌های فرعی کشور، همانند جاده‌های اصلی از جمله چالوس و هراز، پیچ‌وخم و قوس‌های متعددی وجود دارد و رانندگان باید متناسب با شرایط هندسی مسیر و مشخصات راه، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

اکبری ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، سرعت اتوبوس از سرعت مطمئنه بیشتر بوده و راننده هنگام ورود به قوس نتوانسته وسیله نقلیه را کنترل کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اظهارات راننده پس از حادثه گفت: در گفت‌وگوهایی که با راننده در بیمارستان انجام شده، وی اعلام کرده است که هنگام مواجهه با یک دستگاه تراکتور نتوانسته اتوبوس را کنترل کند و در نهایت وسیله نقلیه از مسیر خارج شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت متناسب با شرایط راه تصریح کرد: جاده‌های فرعی کشور برای تردد با سرعت حدود ۴۵ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت از ایمنی لازم برخوردارند، اما نمی‌توان انتظار داشت همین مسیرها برای سرعت‌های ۸۵ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت نیز ایمن باشند. بر اساس گزارش‌ها، اتوبوس هنگام وقوع حادثه با سرعتی بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرده است.

اکبری خاطرنشان کرد: ممکن است در ارزیابی کلی، برخی محورهای فرعی از نظر ایمنی نیازمند بهبود باشند، اما این موضوع به معنای حادثه‌خیز بودن تمام نقاط این محورها نیست و رانندگان باید سرعت خود را با شرایط راه تطبیق دهند.